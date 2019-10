Aseguran que todavía no se suman cerca de 80 mil votos al escrutinio provisorio

El Partido Justicialista de Corrientes emitió un comunicado firmado por su interventor, Julio Sotelo, reclamando mayor transparencia al resultado final de las elecciones. Aseguran que en el sitio resultados.gob.ar, este es el único distrito que no supera el 90% de mesas efectivamente escrutadas, llegando solamente al 85,71%.

"Este hecho, que resulta llamativo teniendo en cuenta la velocidad con la que se cargaron los datos en otros puntos del país, afecta a 369 mesas que corresponden a cerca de 80.000 votos, que aún no impactan en el resultado definitivo", manifestó el peronismo.

Agregaron que restan computar 16 de Bella Vista, 82 de Capital, 10 de Concepción, 27 de Curuzú Cuatiá, 6 de Empedrado, 21 de Esquina, 4 de Alvear, 10 de General Paz, 41 de Goya, 4 de Itatí, 14 de Ituzaingó, 13 de Lavalle, 8 de Mburucuyá, 14 de Mercedes, 18 de Monte Caseros, 22 de Paso de los Libres, 11 de Saladas, 7 de San Cosme, 5 de San Luis del Palmar, 3 de San Martín, 6 de San Roque, 24 de Santo Tomé, y 3 de Sauce.

En ese marco, los apoderados del Frente de Todos y el Partido Justicialista, se encuentran trabajando en el Juzgado Electoral y piden explicaciones por esta demora.

"Manifestamos nuestro compromiso en la no difusión de información no oficial, no verificada o errónea. Paralelamente, las cifras que surjan del proceso de escrutinio definitivo serán cotejadas con las proporcionadas por la empresa Smartmatic, y se realizarán las presentaciones judiciales correspondientes, en caso de inconsistencias", concluyó Sotelo en su comunicado.