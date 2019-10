Emotivo acto para recordar la recuperación de la democracia y la visita de Alfonsín

Organizado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, se conmemoró ayer el 36to. aniversario del retorno de la democracia a la Argentina, expresado a través de las elecciones generales del 30 de octubre de 1983, en las que se consagró como presidente electo a Raúl Alfonsín.

El acto, en el que se descubrió un cuadro con imágenes fotográficas de la presencia del ex presidente en el recinto, el 19 de junio de 1996, fue encabezado por el titular del Concejo, Norberto Ast, el viceintendente, Emilio Lanari, el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano, concejales, ex concejales, legisladores provinciales, autoridades partidarias de la UCR y público en general.

“Ese 30 de octubre de 1983 marcó el inicio de la democracia en la Argentina, con una masiva, importante y decisiva participación de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que habíamos pasado por una guerra, como la de Malvinas, por una guerra interna, con muertos y desaparecidos, en las dos, y se necesitaba volver desesperadamente al estado democrático”, señaló el viceintendente, Emilio Lanari.

Expresó que “la consagración de Raúl Alfonsín ese día en las urnas, resume lo que queremos todos los argentinos

Por su parte, Norberto Ast, quien durante el acto leyó la transcripción taquigráfica de lo expresado por Raúl Alfonsín en la sesión del 19 de junio de 1996, manifestó: “Lo que hemos hecho, de alguna manera fue recordar los 36 años del inicio de la recuperación de la democracia en nuestro país. Pero, además, a través de una fotografía que se descubrió, y que de alguna manera marca el testimonio de su presencia en esta casa, aprovechamos para darle valor acerca de todo lo que representa el 30 de octubre para todos los argentinos”.

El secretario de Coordinación de Gobierno municipal, Hugo Calvano, indicó que “la fecha es muy cara a los sentimientos de todos los argentinos, porque veníamos de un proceso militar con todo lo que eso significó, muertes, desapariciones, y muchas privaciones. En ese marco, Raúl Alfonsín sintetizó ese espíritu, ese ánimo, esas ganas que tenían los argentinos de volver al sistema democrático, y la verdad que lo hizo con su hombría de bien y su gran entereza”.

Durante el acto también hizo uso de la palabra Carlos Alonso, quien presidía en 1996 el Concejo Deliberante, y tuvo la iniciativa de organizar una sesión de honor a Raúl Alfonsín, aprovechando su visita a la ciudad, siendo además el primer ex presidente que puso un pie en el recinto deliberativo capitalino.