Si Bassi reemplaza a Sand, la representación femenina en el Senado no llegaría al tercio

Tras las elecciones del 27 de octubre se supo que la actual senadora provincial Nancy Sand se ganó una banca para ser diputada nacional desde el 10 de diciembre. Como todavía le quedan 2 años como senadora provincial se generó una disputa en torno a su sucesión.

Sucede que Sand asumió en 2015 en el senado figurando segunda en la lista y el tercero fue el ex legislador Rubén Bassi. Tras los comicios presidenciales, el goyano ya se prueba el traje para reemplazar a la ex intendenta de Bella Vista.

Sin embargo desde sectores vinculados a la rama femenina del peronismo elevaron el reclamo de que se cumpla con el cupo y Sand sea reemplazada por la siguiente mujer en la lista, Patricia Rindel. Esta discusión podría llegar a la Justicia en las próximas semanas.

En diálogo con El Litoral, Ríndel explicó que el reclamo para asumir como senadora no es un tema partidario ni de líneas internas ni personal contra Bassi. "Es un tema de género", explicó, agregando que recibió el apoyo de diferentes colectivos femenistas.

El pedido de Ríndel puntualiza que desde el 10 de diciembre cambiará la composición de la Cámara de Senadores y en caso de asumir Rubén Bassi sólo habría 4 mujeres sobre 15 miembros. "Se pierde el derecho de la mujer de representación en las cámaras", comentó.

Actualmente hay 7 mujeres en el Senado, Graciela Insaurralde, Carolina Martínez Llano, Graciela Rodríguez, Alejandra Seward, Nancy Sand, Nora Nazar y Violeta Vanderland. Las dos últimas finalizan su mandato el 10 de diciembre y si Rubén Bassi asume por Sand el cuerpo no alcanzaría el cupo que plantea la ley de un tercio de representación femenina.

"Hay un antecedente en la Justicia de Santa Fe, el fallo Robustelli cuando una legisladora un recurso porque no se cumplía el cupo en la representación de la Cámara", comentó. "No se trata de paridad sino de cumplir el cupo femenino", manifestó Ríndel.

Sin embargo todavía se trata de una discusión abstracta porque todavía Sand no renunció, por lo que no hay todavía presentaciones judiciales. "No hay intencionalidad política personal, respeto a Rubén Bassi, pero luchamos por el derecho político de las mujeres", aseveró la posible legisladora.

En los últimos años tampoco se cumplió con la representación del cupo femenino en la Cámara de Diputados, actualmente hay 8 mujeres sobre 30 bancas. Con la renovación legislativa habría 9 con la nueva composición, todavía por debajo del tercio.