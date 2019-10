Avruj: "Reconocer las atrocidades de la guerrilla no significa avalar la Dictadura"

"La violencia nunca tiene un costado positivo. El crimen siempre merece un repudio explícito. Ahí donde habitan el dolor y la pérdida no hay lugar para segundas lecturas ni para aventuras intelectuales más típicas de una trasnoche desafortunada que de la toma de conciencia sobre la dimensión real del baño de sangre de los 70", dijo el funcionario en la columna.

En ese marco, sostuvo que "reconocer las atrocidades de la guerrilla no significa avalar la represión de la dictadura. Ni tampoco las iguala", y agregó: "La aclaración no sería necesaria, si no fuera porque el kirchnerismo y sus intelectuales le tendieron una trampa a la sociedad: con su categorización binaria de la mayoría de los asuntos públicos, nos sometieron a la lógica que esquiva las discusiones, las transforma en disputas bizantinas, dejando de lado cualquier posibilidad del pensamiento crítico".

Avruj participará hoy del homenaje a los 12 soldados caídos en Formosa, en 1975, tras el ataque de Montoneros, que este mediodía encabezará el presidente Mauricio Macri en la plaza de armas del Regimiento de Infantería “Patricios”, en el barrio porteño de Palermo.

"Todos deberíamos coincidir en que la violencia ejercida por las organizaciones civiles armadas contra la democracia fue una tragedia sin ningún costado destacable", sostuvo Avruj, quien exhortó a "hacer un llamado a la madurez".

"Estamos frente a un momento decisivo de nuestra Nación. Pronto elegiremos una vez más. Tengamos claro al momento de hacerlo que ciertos pensamientos no pueden hacernos sentir representados. Son los que aún hoy confían en que el derramamiento de sangre fue un método razonable para dirimir nuestras diferencias. De ese lado de la historia nunca nos van a encontrar", concluyó.

Hace unos días, el intelectual Horacio González generó revuelo con sus declaraciones al afirmar que se debía "reescribir la historia argentina, con una incorporación de una valoración positiva de la guerrilla de los años 70".