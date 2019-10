El Intendente aclaró que se sometió a una cirugía programada y que se encuentra con buena salud

El jefe comunal de Capital, Eduardo Tassano, confirmó que se sometió a una cirugía programada de tiroides en Buenos Aires y que actualmente se encuentra en franca recuperación y trabajando en la gestión. “Estuve en Buenos Aires la semana pasada, me sometí a una cirugía de tiroides y concretamente el lunes ya estaba volviendo, el día de la entrega de las viviendas en Santa Catalina, porque anduvo todo muy bien, pero tuve el paro de Aerolíneas, que empezó en ese momento y aún no se ha solucionado. Amén de eso, hace muchos años tengo varios quistes en la glándula tiroides que se llama ‘bocio multinodular’, fueron creciendo y en el último estudio que fue hace menos de un mes, había un par de nódulos que no presentaban buen aspecto, es decir que podían girar hacia la malignidad. En ese sentido hicimos otros estudios y lo mejor era sacar la glándula para erradicar el problema. Fue una cirugía sencilla, tal es así que hace tres días estoy trabajando a full en el Municipio, es decir que en menos de una semana fui y volví”, informó el Intendente de Corrientes a radio Sudamericana sobre los motivos de su ausencia en el acto de entrega de viviendas en el complejo Santa Catalina.