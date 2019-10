El STJ rechazó recurso de casación planteado por un juez destituido en Ituzaingó

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no hizo lugar a un recurso de revisión presentado por la defensa de Walter León Turraca Schou, a quien el Jurado de Enjuiciamiento destituyó del cargo de juez Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de Ituzaingó. En ese dictamen, que data del 2016, también fue inhabilitado de por vida para el ejercicio de la función pública. Su defensa planteó un recurso ante la Corte provincial para revisar la decisión por considerarla contraria a derecho.

En este sentido, consideraron que se transgredieron derechos constitucionales que hacen ese pronunciamiento nulo de nulidad insalvable por afectar los principios de legalidad, juez natural, irretroactividad de la ley, imparcialidad del tribunal, derechos y prerrogativas que la Constitución y los Tratados Internacionales incorporados a la misma refrendan y garantizan para el ciudadano sometido a proceso sancionatorio de cualquier índole.

Cuestionaron, además, la inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley N° 5.848 -conformación y función del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento- aseverando que la garantía del doble conforme no podía ser vulnerada por una norma de rango inferior.

En tanto que la sentencia del STJ Nº 96/19 entendió que el planteo de la defensa era una reedición sin argumentos nuevos que ameritaran un reexamen de fundamentos dados.

Consideraron que del análisis de la sentencia, se apreciaba que el Tribunal de Juicio se basó en pruebas legalmente incorporadas y el razonamiento efectuado para arribar a la condena fue correcto y con arreglo a la sana crítica racional, no advirtiéndose vicios que la invalidaran.

En igual sentido, de la lectura de los elementos incorporados al expediente -acta de debate, sentencia cuestionada y los escritos recursivos del acusado- no se advertía la violación arbitraria o negligente de garantías en el debido proceso legal al cual fue sometido Turraca Schou. Tampoco se verificaba la duda en favor del acusado (más bien todo lo contrario).

La sentencia lleva la firma del doctor Eduardo Panseri como presidente, y los jueces subrogantes fueron Nidia Billinghurst, Marta Altabe, Diego Nuñez Hüel y Héctor Raúl Cornejo.