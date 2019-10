Valdés: “Debemos apoyar la reelección del Presidente para el desarrollo de Corrientes”

Encuentro por Corrientes (ECO)+Juntos por el Cambio se presentó en la ciudad de Saladas con sus candidatos a diputados nacionales, donde enfatizaron la necesidad de profundizar las políticas productivas y la apertura al mundo que pudieron recuperarse con el gobierno del presidente Mauricio Macri.

“Tenemos que apostar a esto, a la producción, al empleo, al desarrollo, porque si no, no va a haber futuro para nuestros hijos”, arengó allí el mandatario provincial.

El mandatario aseguró que el Gobierno de Macri es el que más invirtió en la provincia. “El 27 de octubre, redoblemos el compromiso con el país y demostremos que sí se puede vivir en una Argentina digna, donde los corruptos y mentirosos no tienen más lugar”, lanzó.

“Debemos apoyar la reelección del Presidente para que Corrientes apuntale su desarrollo”, aseguró.

Valdés encabezó la presentación de candidatos, junto con el presidente de la Cámara de Diputados y titular de ELI, Pedro Cassani, y el senador nacional y líder del Partido Popular, Pedro Braillard Poccard, quienes se expresaron en la ocasión.

Al tomar la palabra, Vara afirmó: “El compromiso que puse en estos diez años en el Ministerio de Producción de la Provincia es el mismo que voy a poner en la Cámara de Diputados de la Nación y con Ingrid (Jetter) vamos a trabajar juntos por Corrientes”.

“Una de las cosas que más vamos a defender es la inserción de Argentina al mundo, que ha conducido fantásticamente este gobierno de Mauricio Macri, porque no hay ningún país cerrado que le vaya bien”, agregó. En este marco, sostuvo que “logramos una apertura inteligente de mayor integración y una economía más competitiva, más allá de los sobresaltos de la macroeconomía”.

“Y en esto vamos a dejar hasta la última gota de sangre, sudor y lágrima para defender, de acá al 27 de octubre, porque no tenemos ninguna duda de lo que estamos defendiendo”, enfatizó. Señaló, además, que “con esta apertura, en Corrientes ya estamos por abrir un frigorífico que dejó de funcionar en 2008 y cuando impidieron la exportación de carne al mundo, en la Argentina cerraron 156 frigoríficos, dejando en la calle a 66 mil familias”.

Luego, contrastó esa consecuencia del Gobierno nacional anterior con la actualidad al afirmar que “hoy eso se está recuperando, nos habíamos quedado sin mercados en el mundo y hoy con la apertura de Argentina en estos 3 años y medio, se está exportando a 120 mercados”.

“Hace poco estuvimos con el Gobernador en China, un mercado que se abre a la Argentina, y lo más importante es que Corrientes va a exportar a ese país. El frigorífico que se está abriendo ya toma a 150 personas y cuando trabaje con 800 cabezas de ganado, tendrá que contratar a 600 personas”, aseguró el candidato de ECO+Juntos por el Cambio.

Por su parte, Valdés, al referirse a esto, indicó que “se trata de una convicción, del levantamiento del campo, de la apertura que necesitamos hacia el futuro”, sosteniendo que “la exportación a China es un beneficio para Corrientes”.

El mandatario aseguró que “con la apertura al mundo, ya estamos exportando madera desde Paso de los Libres a China, la carne comenzaremos a mandarla en poco tiempo más, y están viniendo para ver qué más es lo que tenemos para venderles”.

Pidió también “pensar que estas son cosas fundamentales para nosotros”, como “el acuerdo con la Unión Europea, que va a insertarnos al mundo con un beneficio para cada uno de los sectores de la producción agropecuaria”.

De esta manera, Valdés sostuvo que “avanzará la infraestructura para el desarrollo con puertos y rutas propias, generando trabajo, entendiendo que por eso tenemos que apostar a esto, a la producción, al empleo, al desarrollo, porque si no, no va a haber futuro para nuestros hijos”.