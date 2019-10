Los Pumas perdieron contra Inglaterra y quedaron prácticamente eliminados del Mundial

Los Pumas fueron ampliamente dominados por Inglaterra y perdieron por 39 a 10, quedándose casi sin chances de clasificar a cuartos de final en el Mundial de Japón. Le resta jugar contra Estados Unidos el miércoles.

El partido comenzó muy parejo y fue Argentina quien arrancó adelante gracias a un penal de Urdapilleta. Sin embargo los ingleses respondieron rápido con un try de May que no fue convertido.

Pero la suerte para Los Pumas comenzó a revertirse cuando a los 18 minutos fue expulsado Tomás Lavanini. El segunda línea aplicó un tackle al cuello de un rival ganándose la tarjera roja.

Desde entonces Inglaterra se apropió del balón y marcó dos nuevos tryes antes de terminar el primer tiempo por intermedio de Daly y Youngs. Fueron al descanso 15 a 3.

En el segundo tiempo el dominio de Inglaterra fue casi total, y rápidamente pudo apoyar con Ford. Argentina no encontró la pelota y sólo defendió la mayor parte del juego.

La Rosa administró los tiempos y luego de un penal de Farrell a los 5 minutos del complemento el match entró en un largo bache sin demasiadas emociones. Recién a los 30 se quebró la monotonía con el primer try puma por intermedio de Matías Moroni.

Pero 4 minutos después los ingleses marcaron otro try con Nowell. Y a los 39 minutos el Cowan Dickie apoyó el último try del partido.

Con esta derrota y la de la primera fecha contra Francia, Argentina quedó prácticamente eliminada. Si bien conserva chances matemáticas, depende de dos derrotas de los galos sin puntos bonus, un escenario más que improbable.

El último partido argentino será el miércoles contra Estados Unidos. Son altas las posibilidades de que sea la eliminación más temprana en 16 años ya que la última vez que había quedado afuera en primera ronda fue en Australia 2003.

​FORMACIONES

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Juan Figallo; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni; Emiliano Boffelli.

Suplentes: Mayco Vivas, Agustín Creevy, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy.

Inglaterra: Joe Marler, Jamie George, Kyle Sinckler; Maro Itoje, George Kruis; Tom Curry, Sam Underhill, Billy Vunipola; Ben Youngs, George Ford; Jonny May, Owen Farrell, Manu Tuilagi, Anthony Watson; y Elliot Daly.

Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Willi Heinz, Henry Slade y Jack Nowell.