Frenó colectivo urbano y una pasajera resultó lesionada

Tras una brusca frenada de un colectivo de línea urbana para evitar chocar a un automóvil, una pasajera terminó lesionada al caer sobre la palanca de cambio del micro.

El accidente se registró ayer alrededor de las 11.30, en inmediaciones de las calles Yrigoyen y Salta, cuando el chofer de la unidad de transporte urbano marca Mercedes Benz frenó de golpe para no chocar a un vehículo marca Renault Logan que también habría frenado para no atropellar a un peatón que cruzaba la calle.

A raíz de la abrupta frenada varias personas que iban de pie en el colectivo cayeron al suelo, resultando con heridas una mujer de 75 años de apellido Delgado, quien cayó de espalda sobre la palanca de cambio. Luego de ser asistida por personal de emergencia del 107, la mujer fue trasladada a un centro de salud privado de nuestra ciudad donde recibió atención médica.

En tanto que el conductor del automóvil empleado como remis declaró en Radio Sudamericana que “tuve que frenar bruscamente porque se me cruzó un peatón, lo que obligó al colectivero a frenar de golpe”.

La mujer fue llevada a una clínica privada y se encontraría fuera de peligro.