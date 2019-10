Muerte en Santa Rosa: desde la Justicia aclaran que el deceso fue accidental

La muerte de Pablo Angel Correa, el joven de 19 años fallecido en Santa Rosa, generó una polémica en las últimas horas, ya que sus familiares salieron enérgicamente a reclamar que se haga Justicia.

En tal sentido, ayer el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial lanzaron un comunicado aclaratorio. El pasado domingo 29 de septiembre a las 5.22, en una calle de la localidad de Santa Rosa, camino al barrio Las Tomas, un joven identificado como Pablo Ángel Correa (19) se desplazaba en una motocicleta Honda CG Titán de 125 cc, junto a un acompañante.

En este sentido aclararon que se ha logrado determinar en forma preliminar, que habría caído al suelo, provocándose un fuerte golpe en la cabeza.

Si bien en un primer momento la declaración de dos testigos, los ciudadanos Cristian Nelson Quintana y Esteban Orrego, hizo que la pesquisa del fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de esa localidad perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, doctor Carlos Daniel Lezcano, se orientara hacia una colisión con otro vehículo como causa de la caída de Correa -una Ford Eco Sport color rojo, según ese relato-, una exposición posterior del acompañante de Correa, Federico Ramón Bordón, obligó a reconsiderar esa hipótesis.

En el inicio de las actuaciones, Quintana y Orrego declararon que la mencionada Eco Sport roja -conducida por Iván Pérez (21)- realizó una maniobra que impactó e hizo perder la estabilidad a la moto que conducía Correa, lo que llevó al doctor Lezcano a solicitar la detención de Pérez y el secuestro de ambos rodados, los que fueron peritados por la Policía de la Provincia.

Testigo

Pero el testimonio de Bordón dijo algo muy diferente: “Pablo pierde el control de la moto y nos caemos al piso. Yo me levanté re asustado y Pablo no reaccionaba. Entonces vi una luz que venía y le hice señas con mi celular y se acercó la misma camioneta roja”.

“En ese momento le avisé a mi amigo Esteban Orrego lo que había pasado y al ratito llegaron él y Nelson Quintana. Al llegar ellos, los de la camioneta se retiraron del lugar. Y ante la desesperación, porque Pablo no respondía, lo alzamos en la moto y lo llevamos”, constan en el sumario policial los dichos de Bordón.

Esta discordancia en las versiones del hecho y el resultado de la pericia accidentológica de la Policía de Corrientes, que descartó cualquier punto de contacto entre los vehículos involucrados, llevaron al juez de Instrucción y Correccional de Santa Rosa, doctor Ramón Alberto Ríos, a supeditar a Pérez a la causa.



Aclaración

El doctor Lezcano, a su vez, volvió a citar a los testigos Quintana y Orrego, quienes esta vez se desdijeron de su primera deposición y al ampliar sus dichos refirieron recibir un llamado de Bordón y que no llegaron a ver el accidente tal como habían manifestado en principio.

El ciudadano Pérez fue detenido acusado de “lesiones graves culposas”.

Esta carátula provisoria, al producirse el deceso del joven Correa el miércoles 3 de este mes, cambió a “muerte en accidente de tránsito”, en razón a la suma de testimonios y pericias que fueron acercadas a la investigación.

Conforme a lo manifestado por la profesional del cuerpo médico forense al director de la investigación –el fiscal– y al juez Ríos, el politraumatismo de cráneo que presentaba la víctima era compatible con un accidente de tránsito y no ameritaba la realización de una autopsia.

Discusión

Sobre el joven Pérez debe decirse sí, tal cual consta en el sumario, que mantuvo un altercado verbal anterior al hecho con Pablo Ángel Correa, en una estación de servicio ubicada a 150 metros del lugar donde ocurrió el accidente.

Al respecto, el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Santa Rosa, doctor Carlos Daniel Lezcano, comunicó a la población de la localidad y de toda la provincia que estos resultados de la investigación iniciada hace apenas siete días son preliminares y que de ningún modo suponen que la causa se haya cerrado.

Cualquier otra prueba que surja se incorporará de inmediato y es por ello que se solicitó la colaboración de los habitantes de Santa Rosa para que aporten información que permitan al Ministerio Público Fiscal propender a la verdad objetiva del caso, para honrar la función conferida constitucionalmente.