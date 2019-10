Primer triunfo del Gimnasia de “Diego”

Gimnasia y Esgrima La Plata, con la conducción de Diego Armando Maradona, logró ayer su primera victoria en la Superliga, luego de ganarle en Mendoza a Godoy Cruz por 4 a 2.

En el cuarto encuentro de Maradona como técnico del “Lobo”, después de haber perdido con Racing 2-1, Talleres de Córdoba 2-1 y River 2-0, Gimnasia sumó los primeros tres puntos en el torneo en la novena fecha, en el estadio Malvinas Argentinas, y salió del último lugar de la tabla de posiciones.

Gimnasia se puso en ventaja al minuto de juego, con un gol de Contín desde afuera del área, y aumentó sobre el final de la primera mitad con el primer golazo de tiro libre de Ayala.

Godoy Cruz descontó ni bien sacó del medio, a través de Juan Brunetta, quien volvió a marcar sobre el cuarto de hora del complemento el gol del empate.

El “Lobo” tuvo algunas chances claras, pero no aprovechaba el hombre de más con el que jugaba por la expulsión de Joaquín Varela. Faltando 10 minutos, el conjunto dirigido por Daniel Oldrá se quedó con nueve porque Miguel Jaquet también vio la roja. De esa falta llegó otro tiro libre quirúrgico de Ayala, que provocó que Maradona saltara del banco para ensayar un festejo con bailecito.

Con el envión anímico, y ahora sí sacando ventaja de la superioridad numérica, Gimnasia dejó de sufrir y concretó el cuarto gol. Arias sacó desde el arco, Contín la peinó de cabeza para darle el pase a García, que entró por el medio, esquivó a Mehring, y la mandó al fondo de la red.

El “Pincha” y el “Globo” no pasaron del cero

Estudiantes de La Plata y Huracán empataron ayer sin goles, en un pálido cotejo válido por la novena fecha de la Superliga, jugado en el estadio Ciudad de La Plata.

En Estudiantes hizo su presentación Darío Sarmiento, quien con 16 años y seis meses se transformó en el jugador más joven en debutar en la Primera División del club platense.

El primer tiempo fue muy flojo, donde Estudiantes intentó pero no pudo, mientras que Huracán solamente especuló. Los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron la iniciativa, pero carecieron de lucidez y precisión.

Las llegadas más claras de la etapa inicial fueron con pelota parada. Estudiantes estuvo cerca con un cabezazo de Schunke que se fue muy cerca del arco, tras un tiro libre de Castro; en tanto que la visita casi lo encontró en el final, cuando tras un tiro de esquina, el paraguayo Salcedo ganó por arriba y la pelota dio en el palo derecho del arquero Andujar.

En el complemento, Estudiantes buscó sin claridad y estuvo lleno de impotencia. García, en la única jugada colectiva, habilitó a Gonzalez, pero su centro no pudo empujar Retegui. Enseguida, lo tuvo otra vez García, con el arco libre, pero no le pudo pegar a la pelota.

Huracán solamente llegó con un centro, donde Andujar salió mal. Tampoco aprovechó las posibilidades de contraataque que tuvo a través de Chávez y Coniglio.