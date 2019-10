Talleres: decaen consultas preventivas y crecen las reparaciones de urgencia

Los talleres de reparación de vehículos en general experimentaron ciertos cambios en la demanda durante los últimos tiempos y apuntan como motivo a las complicaciones económicas de los conductores. Obligados muchas veces a recortar gastos, el mantenimiento del vehículo es uno de los puntos que se tienen en cuenta, más que nada en los controles de rutina.

Mientras que a nivel nacional aseguran que la actividad de los mecánicos cayó cerca de un 30%, en la ciudad la situación es similar en ciertos aspectos. Desde una casa de arreglos y venta de repuestos eléctricos y electrónicos para autos señalaron a El Litoral que las consultas mermaron, aunque crecieron levemente las reparaciones que se dan de urgencia.

Al respecto, uno de los encargados comentó a este matutino que “cada vez son menos los que se acercan por trabajos menores o que tienen que ver con el mantenimiento, como el cambio de un foco o algún detalle del auto”. Además, agregó que “ahora parece ser que hasta que no se rompe del todo no se lleva al taller por una cuestión de cuidar la plata”.

Otro de los cambios que se advierten en el último tiempo también es un leve crecimiento en los arreglos de emergencia, algo que puede entenderse como una consecuencia del menor mantenimiento que se realiza en general.

Al respecto, relataron que “la mayoría llega cuando el vehículo directamente ya no arranca, o el problema afecta directamente su funcionamiento; por ejemplo, cuando la batería dejó de funcionar completamente o son varias las luces quemadas”.

En el recambio de repuestos, según comentaron, hubo también un traslado del consumo desde los de mayor o media calidad hacia los más económicos. “Antes se vendían los de precio medio y marcas más o menos reconocidas y un poco menos los que se consideran mejores”, dijo uno de los encargados del taller consultado.

Además, el trabajador agregó que “ahora tienen más demanda los baratos, se venden menos los intermedios y casi nada los más costosos”.