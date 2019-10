Solidaridad: reactivan la cruzada para donar atuendos de egresados

En tiempos de crisis, la solidaridad se refuerza y se contagia en todos los ámbitos. De hecho, mientras arrancan los preparativos para la temporada de recepciones en las redes sociales, nuevamente activan las campañas para donar vestidos a las egresadas que necesiten.

En este sentido, Laila González Sassón, la misma joven que el año pasado armó una movida altruísta cuando ofreció su vestido en un grupo de Facebook; este año continuó recibiendo donaciones así que una vez más lanzó una convocatoria para unir puentes solidarios entre aquellos que necesiten indumentaria de gala y los que puedan donar.

“Me quedaron vestidos del año pasado, que se entregaron cuando las recepciones estaban finalizando, y además muchas personas que me conocieron por la cruzada (2018) me acercaron ropa desde el mes de julio. Entonces decidí que la campaña tenía que continuar así que la active nuevamente”, comentó a El Litoral Laila.

La crisis económica actual y el recuerdo de las egresadas del año pasado, fueron motivos suficientes para dar inicio a una nueva cruzada. “La situación está muy difícil y nunca me voy a olvidar los testimonios de las familias que venían a retirar los vestidos, por ejemplo, padres que resignan asistir a la recepción con tal de ahorrar dinero para que sus hijas puedan asistir; o estudiantes que se frustran porque no pueden cubrir con todos los gastos”, señaló Laila.

En este año en particular, necesitan de vestidos (de todos los talles y tamaños), como así también de un espacio que funcione como probador para que las egresadas puedan elegir un atuendo a su medida. Además, los que deseen donar trajes o servicios gratuitos de peluquería también pueden hacerlo.

Todos aquellos que deseen colaborar, pueden hacerlo comunicándose al Facebook: Laila González Sassón.