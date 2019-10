Economista anticipa un escenario 2020 con inestabilidad y la continuidad del cepo

Sea cual fuere el escenario político del próximo año, el país tiene pocas probabilidades de alcanzar la ansiada recuperación económica en el 2020. Así lo indicó a El Litoral el economista Martín Tetaz en su paso por Corrientes, marco en el cual anticipó que se prevé una persistencia de la inestabilidad monetaria y del cepo.

El reconocido columnista y especialista en economía del comportamiento, Martín Tetaz, fue uno de los disertantes de la “Expo Litoral Pharma & Perfumería” organizado por Jufec SA. El viernes brindó una conferencia titulada: “Economía en clave electoral y lo que podría pasar en la transición”. Minutos antes fue entrevistado por este medio.

En primer lugar, aclaró que no hay evidencias claras del escenario futuro sobre todo porque todavía no se definieron las elecciones. Pero con especulación de por medio expresó: “Lo único que sabemos a ciencia cierta es que Argentina no va a tener acceso a los mercados financieros hasta que no arregle con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y hasta que no reperfile su deuda en las condiciones que las tiene ahora. Por lo tanto, hasta que no cumpla esos dos pasos, no podrá normalizar su mercado de cambio. Es decir que vamos a tener cepo e inestabilidad por un buen tiempo. Me animo a decir que el próximo gobierno, aun haciendo todas las cosas bien, con mucha suerte hasta el año que viene tendremos incertidumbre en este sentido”.

En lo que respecta al modelo económico del próximo presidente, señaló: “Es muy difícil saber. Todo parece indicar, y con amplias posibilidades, que ganará Alberto Fernández, pero restan tres semanas y en Argentina eso es una eternidad. Puede pasar cualquier cosa. Además, todavía no sabemos hasta qué punto o cómo se va a dirimir la interna política dentro de ese espacio, y finalmente quién va a tallar a la hora de poner los nombres en los gabinetes, si Cristina (Fernández) o Alberto”. Entonces, señaló que con el correr de los meses se irá definiendo el modelo económico que se trazará y que “probablemente en febrero podamos tener un sentido más claro”.

Dólar

Debido a que los mercados de futuro están operando con un dólar a 100 pesos para marzo, se consultó al economista respecto a la posibilidad de que el tipo de cambio llegue a dicha cifra y al respecto, Tetaz señaló: “No debería suceder, a menos que la situación se les vaya de las manos al nuevo gobierno. Alberto Fernández, expresó que pagarán todo con las Leliq y que aumentará las jubilaciones un 20%, pero uno se imagina que es un discurso de campaña”.

Aun así afirmó que “de ponerse en marcha un plan monetario muy laxo, que emita todo y dé aumento a todo el mundo, probablemente el dólar podría tener un nuevo salto. Pero todo parece indicar que se trata sólo de una expresión de campaña”.

A la hora de dar definiciones, mencionó que “la crisis económica actual es una crisis de confianza en la economía” y señaló que no se puede comparar al 2001.

“Cualitativamente esta crisis está centrada en la inflación, a diferencia del 2001 cuando el problema era el desempleo. Cuando uno observa la tasa de empleo, hoy incluso es más alta que en el 2015, lo que hubo fue una destrucción del empleo industrial y su reemplazo por uno de peor calidad. Entonces, sobre todo, lo que tenemos ahora es un deterioro de los ingresos de las familias por el efecto de la inflación, eso no pasaba en el 2001, porque si vos tenías trabajo por lo menos zafabas. Esta crisis está más ‘democráticamente distribuida’ porque nos pega a todos”.

Para cerrar, en lo que respecta a los altos índices de pobreza, enunció: “Hay dos componentes, uno coyuntural que tiene que ver con el salto de 10 puntos en estos dos años (porque pasó del 25% al 35%), evidentemente esto está relacionado a la inflación y la única manera de resolverlo es bajando los índices. Pero también hay una situación estructural, dado que en el país tenemos un 25% de pobreza aun en los años en los que crece la economía, y para resolver eso se requiere de políticas públicas de ingreso y educación”.