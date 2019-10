Boca le gana a Defensa y se mantiene como único puntero

EL GOL DE ALMENDRA

#TNTSports| ¡Se la dejaron servida! El rebote le quedó a Almendra que no perdonó y puso el 1 a 0 para Boca.#DefensaYJusticia🆚#Bocapic.twitter.com/mIoBFcnjWw — TNT Sports LA (@TNTSportsLA)October 6, 2019

Boca Juniors buscará dejar atrás la caída en el Superclásico por la Copa Libertadores y seguir como único líder de la Superliga cuando hoy visite en Florencio Varela a Defensa y Justicia, en el partido que cerrará la novena fecha del fútbol argentino.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, ubicado en la localidad del sur del Gran Buenos Aires, sin público visitante por decisión de la Aprevide, con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por la señal de cable TNT Sports.

El presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro se vio alterado esta semana luego de la derrota ante River (0-2) en el Monumental, en la primera semifinal de la Libertadores.

El Xeneize es líder con 18 puntos sobre 24 posibles, nueve goles a favor, sólo uno en contra y junto a Rosario Central son los únicos invictos del torneo.

Boca llega a este encuentro luego de igualar en el último compromiso ante Newell’s 1-1 en La Bombonera, empate que significó el final del invicto del arquero Esteban Andrada (864 minutos sin recibir goles en el certamen local, 1.128 si se suman todos los torneos).

Para el enfrentamiento en Varela, Alfaro pondría mayoría de habituales titulares. Sin embargo, no convocó por diversos motivos a Eduardo “Toto” Salvio, Marcelo Weigandt y Daniele De Rossi, quien continúa recuperándose de una distensión en el isquiotibial derecho, ni tampoco al juvenil Nicolás Capaldo, quien padece un esguince en el tobillo izquierdo.

En tanto, el defensor Carlos Izquierdoz descansaría producto de una pequeña molestia muscular, por lo que la dupla central sería Lisandro López y el paraguayo Junior Alonso.

Por su parte Defensa y Justicia, luego de un comienzo errático con tres derrotas consecutivas, mejoró su desempeño y reúne 10 puntos, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

La gran deuda del Halcón es ante su gente, donde el equipo del rosarino Mariano Soso no ganó ni marcó goles en lo que va del torneo, con tres caídas y el empate con Banfield.

Sin embargo, fue fundamental desde lo anímico el triunfo ante Vélez (1-0) el pasado domingo en Liniers, y es por eso que el DT mantendría mañana el mismo once titular que superó al conjunto de Gabriel Heinze. El corto historial entre ambos en Primera indica que sólo disputaron seis encuentros, de los cuales Boca obtuvo cuatro triunfos, mientras que Defensa ganó uno y empataron el restante.