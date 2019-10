Boca volvió a sufrir para seguir arriba en la tabla de valores

Boca Juniors tuvo un mínimo consuelo para mitigar el gran dolor que le provocó la caída de entre semana ante River Plate por Copa Libertadores al vencer ajustadamente, en el juego y el marcador, a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, por 1 a 0, lo que le permitió mantenerse con el liderazgo absoluto de la Superliga al concluir esta noche la novena fecha.

Los “xeneizes” se impusieron sin sobrarle absolutamente nada y mostrando el mismo paupérrimo nivel futbolístico exhibido ante los riverplatenses el martes pasado en el estadio Monumental.

La diferencia estuvo dada por una mala salida desde el fondo de Defensa, que terminó con una recuperación alta y un remate bajo del volante Agustín Almendra para convertir su segundo tanto con la camiseta de Boca.

Todavía no habían transcurrido ni 20 minutos del primer tiempo y lo que vendría no resultó saludable para los dirigidos por Gustavo Alfaro, que volvieron a ser sometidos en el juego por su rival, similar a lo ocurrido ante los de Marcelo Gallardo, aunque con la obvia diferencia de jerarquía entre los componentes de uno y otro equipo.

Es que con la propuesta ofensiva y de juego prolijo de su entrenador, Mariano Soso, los varelenses fueron metiendo a Boca contra el arco de Esteban Andrada, que si anoche no trabajó a destajo como en anteriores presentaciones, fue simplemente porque los que se encargaron de sacar todo lo que les tiraron fueron los dos zagueros centrales auriazules: Lisandro López y Carlos Izquierdoz.

Desde marzo que Defensa y Justicia no puede ganar como local y aunque no lo mereció como en aquella oportunidad, en Florencio Varela reaparecieron los fantasmas de aquel otro 1-0 frente a Boca con gol de Carlos Tevez y floja respuesta del arquero Ezequiel Unsaín ante ese remate, algo que se repitió ayer con el de Almendra.

En aquel momento el entrenador del “Halcón”, que en la próxima fecha visitará a Aldosivi, el otro auriverde que tiene esta Superliga, en Mar del Plata, era Sebastián Beccacece y a partir de allí empezó a esfumársele la posibilidad de ser campeón de la pasada Superliga, que finalmente quedó en poder de Racing, pero con Defensa y Justicia como subcampeón.

Ahora las expectativas son otras, porque con Soso está Defensa y Justicia luchando mucho más abajo en el campeonato (está decimonoveno, aunque por aquella campaña, también tercero en la tabla de promedios), aunque la propuesta futbolística sigue siendo la misma.

Lo de Boca, en tanto, más allá de que la filosofía futbolística de Alfaro es absolutamente opuesta a la de Soso, no parece tener un norte definido, porque Boca mantiene una constante negativa: juega mal tanto en la derrota como en el triunfo. Y así y todo sigue primero en la Superliga.