Higuaín y Dybala anotaron en el triunfo de la “Juve”

Juventus, con goles de los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín, derrotó 2-1 a Inter como visitante y se transformó en el nuevo líder de la Serie A de Italia, en un partido por la séptima fecha del torneo.

El futbolista cordobés, ex Instituto, abrió el marcador a los cuatro minutos de la primera etapa; mientras que selló el triunfo que colocó en la punta el equipo de Turín, el “Pipita” a los 35 de la segunda etapa.

Igualó transitoriamente para el equipo milanés el delantero argentino Lautaro Martínez, de tiro penal a los 18 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, la Vecchia Signora se trepó a la punta del campeonato con 19 unidades, un punto arriba de Inter que ahora lo escolta con 18.

También a los 37 años, el bahiense Rodrigo Palacio sigue haciendo goles en el calcio. Ayer marcó el 2-1 parcial de Bologna, que finalmente empató 2-2, como local, ante Lazio.

El ex Boca Juniors fue titular (Nehuén Paz fue suplente) y a los 31 minutos del primer tiempo convirtió su primer gol en el estadio Estadio “Renato Dall’Ara”, en su tercera temporada en el club.

Lazio, que remontó dos veces el marcador con un doblete de Ciro Immobile, tuvo la chance de llevarse la victoria, pero el tucumano Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata) estrelló un tiro penal en el travesaño a los 43 minutos del segundo tiempo.

El otro grito argentino fue de Alejandro “Papu” Gómez en la victoria de Atalanta sobre Lecce por 3-1 en Bérgamo.

El ex Arsenal y San Lorenzo fue titular junto a José Palomino y anotó el segundo de su equipo, que había abierto la cuenta con el tanto del colombiano Duván Zapata, ex Estudiantes de La Plata.