Los recursos propios representan el 16,7%

Durante 2015 y 2018 la recaudación propia de Corrientes representó el 16,7 por ciento del total. Entre 2010 y 2014; no obstante, fue mayor, alcanzando el 17,3 por ciento. Esto significa que la provincia, depende, primordialmente, de los recursos coparticipables.

Por otra parte, el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación señala que “el consolidado de los recursos propios, esto es, la recaudación provincial, los recursos no tributarios, la venta de bienes y servicios, las rentas de la propiedad y los recursos propios de capital, representó en el período 1995-2018 entre 37,8 por ciento (en 2017) y 47,4 por ciento (en 2009) de los recursos provinciales totales”.

Por otra parte, “en términos de PBI, los recursos provinciales totales fueron del 4,4 por ciento en 1995 al 7,3 por ciento en 2014, promediando 5,7 por ciento”.

Además, señala que “existe una gran disparidad geográfica en materia de relación entre recursos propios y recursos totales. Esto responde a la confluencia de distintos factores. En lo que refiere a las provincias estrictamente, hay elementos como la situación socioeconómica y la disponibilidad o no de recursos naturales por parte de cada jurisdicción”. Además, las decisiones tomadas por Nación en materia de transferencia de recursos también condicionan la dinámica al afectar el total de recursos de los que cada jurisdicción dispone.