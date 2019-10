Murió un jugador de fútbol tras caerse desde un sexto piso

Esperón, de 23 años, participaba de un encuentro con amigos, según informaron fuentes policiales, cuando en determinado momento se apoyó en una reja que estaba mal cerrada y cayó al vacío. Fue socorrido de inmediato por personal del SAME, que lo trasladó al Hospital Zubizarreta aún con vida.



El joven mediocampista falleció en el centro asistencial, cuando era atendido por los médicos, a raíz de los politraumatismos graves que sufrió por la caída.



Esperón había iniciado su carrera como futbolista en All Boys, club que envió sus condolencias a la familia del fallecido.



“El Club Atlético All Boys lamenta el fallecimiento del ex jugador de la institución, formado en nuestras divisiones inferiores, Ezequiel Esperón. Nuestras condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos”, fue el mensaje de la entidad de Floresta en las redes sociales.



En el plano internacional, el jugador tuvo pasos por las divisiones menores de Inter y Gremio, de Porto Alegre, en Brasil. Esta última institución lo cedió a préstamo al Atlante, de México, equipo del cual se había despedido el pasado 2 de mayo y actualmente, estaba sin club.



Atlante también homenajeó a Esperón este domingo con un minuto de silencio en la previa del cotejo ante Alebrijes, de Oaxaca, en el estadio Andrés Quintana Roo, por la segunda división de México, donde actuó dos temporadas.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo.pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante)October 6, 2019