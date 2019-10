Teglia dijo que ante Gimnasia fue el partido más intenso que jugaron

Boca Unidos volvió a penar antes de festejar. Esta vez fue en Concepción del Uruguay, donde el equipo correntino consiguió el domingo su tercer triunfo consecutivo -el segundo en fila como visitante- al vencer a Gimnasia y Esgrima por 2 a 1, para seguir escalando en la tabla de posiciones del torneo Federal A.

“Fue muy difícil el partido. Tuvimos al inicio como para sacar una diferencia mayor, pero luego el rival se vino encima, empató, tuvo opciones, así que se hizo un juego de ida y vuelta muy intenso que lo sufrimos en algún momento, y después lo pudimos ganar con un golazo de Gabriel (Morales). Hubiese sido más tranquilo si definíamos algunas de las situaciones que tuvimos antes”, fue el análisis resumido del partido por parte del técnico aurirrojo, Daniel Teglia.

En declaraciones a medios radiales correntinos, el DT reconoció que “hubo desatención en el gol, al quedarnos pensando en un off side que no existió y dejando habilitado a un rival; después hubo algunas situaciones de salida muy light, sin asegurar la primera pelota, que es difícil cuando un equipo te presiona”.

Teglia destacó que “el equipo puso una garra enorme, mucha entrega, porque el rival fue muy duro, y de tanto ir conseguimos el gol y nos llevamos tres puntos muy importantes contra, creo, el partido más intenso que hemos jugado hasta ahora”.

El equipo aurirrojo se mostró frágil defensivamente, sin poder dar sensación de seguridad. “Nos atacaron con mucha gente, jugaban largo, los dos extremos eran muy rápidos, y eso complicaba. Después la desconfianza de alguna sanción rara en un encontronazo, como el penal, que nos podía haber generado un perjuicio”, ensayó a modo de explicación y queja el entrenador.

Como en Sunchales ante Unión, y de local frente a Sportivo Belgrano, Boca Unidos volvió a fallar en varias situaciones claras de gol que le hubieran posibilitado liquidar el pleito sin sufrir complicaciones. “Creo que no tuvimos la tranquilidad para manejar la pelota en algunos pasajes como para definir el partido”, indicó al respecto Teglia.

El equipo correntino sigue mostrando dos caras contrapuestas. Una cosa es cuando ataca, ya que tiene jugadores desequilibrantes de tres cuartos de cancha hacia adelante, y otra muy distinta es cuando pierde la pelota y se recuesta en su propio campo, desperdiciando además el contraataque.

“Las situaciones del rival se los brindamos nosotros, y a eso le tenemos que sumar lo que generaron ellos. Son desatenciones, pero estamos creciendo, vamos a tener este tipo de partido. Más allá de eso estoy muy conforme porque todos se brindan al máximo cuando hay que trabajar, correr o marcar, están todos predispuestos, y cuando hay que jugar tenemos muy buenos jugadores, y a veces solemos sacar diferencias”, manifestó.

Los cambios

“Caneo y Vizcarra se cansaron. Benítez entró fuerte, a Espíndola lo conozco bien, lo puse para que juegue de doble cinco con Martín (Ojeda), y teníamos que controlar el equipo ahí. Después con el ingreso del ‘Chiqui’ (Maciel) busqué manejar más la pelota, porque no nos convenía el partido que se estaba dando si podemos jugar e hilvanar jugadas con otra elaboración, a través de jugadores que llegan tocando y se hacen sentir”, explicó Teglia acerca de los cambios introducidos en el segundo tiempo.

El técnico dijo que sirvió para poner en campo a algunos chicos que van a estar permanentemente participando, incluso hay algunos que todavía no han jugado, y espero que en los próximos partidos ya lo hagan”.

Recuperando soldados

Para el próximo partido, a jugarse el domingo ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (iniciaría a partir de las 18.30) Teglia indicó que ya va a contar con “Cristian Núñez, que estaba sancionado, está también Fernando Allocco. Hoy (por el domingo) arrancó Matías (Espíndola) de nuevo, así que estamos recuperando gente. El plantel es bueno en cuanto a número y calidad, y eso nos permite tener variantes”, señaló por último Teglia.