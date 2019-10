Argentina entrenó con vistas al amistoso con Alemania

El seleccionado argentino de fútbol entrenó ayer por primera vez en Alemania de cara al amistoso que disputará mañana ante el combinado local, en el marco de una nueva fecha Fifa.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni completó la primera práctica durante la tarde alemana en el centro deportivo SportCentrum Kaiserau, ubicado en la ciudad de Kamen, a unos 20 minutos de Dortmund, en donde se jugará el partido.

Tras la baja por lesión del mediocampista Matías Zaracho, de Racing Club, el entrenador de la Albiceleste, quien todavía no puede contar con el capitán Lionel Messi por sanción, tuvo a disposición 25 futbolistas.

Los últimos que se sumaron fueron Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martínez (Inter) y Walter Kannemann (Gremio, Brasil), quienes jugaron el domingo con sus respectivos equipos.

Según informó TyC Sports, a la delegación nacional se sumaron como sparrings los arqueros Joaquín Blázquez, quien juega en Valencia, de España, y es un habitual integrante del seleccionado sub 20; y Adrián Rodríguez Giménez, de las juveniles de Real Madrid, quien ya fue convocado por Scaloni cuando era entrenador de la sub 20. El resto de los convocados son: arqueros, Agustín Marchesín (Porto), Juan Musso (Udinese) y Emiliano Martínez (Arsenal de Londres).

Defensores: Juan Foyth (Tottenham), Nicolás Otamendi (Manchester City), Germán Pezzella (Fiorentina), Walter Kannemann (Gremio), Marcos Rojo (Manchester United) y Nicolás Tagliafico (Ajax), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Renzo Saravia (Porto).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Roberto Pereyra (Watford), Rodrigo De Paul (Udinese), Erik Lamela (Tottenham) y Nicolás Domínguez (Vélez).

Delanteros: Matías Vargas (Espanyol), Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Juventus), Lucas Ocampos (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter).

Si bien recién hoy el DT podrá probar al equipo que presentará mañana a las 15.45 en el estadio Signal Iduna Park, propiedad de Borussia Dortmund, la base de la formación estaría compuesta por los jugadores que participaron de la última Copa América de Brasil.

Ante la ausencia de Franco Armani y Esteban Andrada, el dueño del arco sería Agustín Marchesín, quien además de no haber tenido actividad en Porto durante el fin de semana, le saca una ventaja a Juan Musso y Emiliano Martínez.

Para el lateral derecho, Scaloni puede optar por Renzo Saravia o por Juan Foyth, quien ya ocupó esa posición en el partido ante Brasil en la Copa América.

El lateral izquierdo seguramente será para Nicolás Tagliafico y la duda pasaría por el acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga central, en donde podrían jugar -en orden de prioridades- Germán Pezzella, Marcos Rojo o Kannemann.

Si se tiene en cuenta el mencionado cruce ante Brasil para comparar la envergadura del rival, Scaloni podría repetir el mediocampo con De Paul, Paredes y Acuña.

Para reforzar la mitad de cancha, el DT tiene a disposición al tucumano Pereyra o a Guido Rodríguez, mientras que si pretende algo más ofensivo están Dybala, Ocampos, Correa o Lamela.

El único que tiene un lugar asegurado en la ofensiva es Lautaro Martínez, de gran presente en Inter de Italia, y goleador del ciclo Scaloni con nueve tantos.

El plantel se entrenará hoy a las 11 de Argentina (16 de Alemania) y a las 14.30 Scaloni brindará una conferencia de prensa en el estadio.