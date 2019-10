El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo este martes que lo "único que no se perdonaría" en una eventual presidencia es que "nosotros nos equivoquemos haciendo algo que la gente no espera que hagamos", a la vez que le pidió al PJ "no desunirse" y que sea su "tábano" para "hacerle corregir cada error".

Fernández se expresó así al encabezar un acto en la sede partidaria de Matheu 130 por el 124° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón.