Frigerio llegará a Corrientes para arengar a la militancia de Juntos por el Cambio

El ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio participará hoy de un acto de campaña en el Club San Martín de la ciudad de Corrientes. Junto al gobernador Gustavo Valdés presentarán a los candidatos a diputados nacionales de ECO+Juntos por el Cambio.

El mandatario provincial encabezará la actividad proselitista, junto al funcionario nacional, quienes, respaldan la candidatura del presidente Mauricio Macri. El mandatario nacional estará en Corrientes el 18 de octubre en el marco de la marcha del “Sí, se puede”. El titular del Ejecutivo nacional busca su reelección con una fuerte campaña territorial. Ayer estuvo en la plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. Continuará su gira hoy en el monumento al general San Martín, en Neuquén.

Mañana el mandatario nacional arribará al Nordeste ya que estará en Posadas, Misiones. Junto al diputado nacional Humberto Schiavoni, Macri participará de un acto en la costanera de dicha ciudad.

En Corrientes, en tanto, anticipan el desembarco del titular del Ejecutivo nacional, con la visita de Frigerio. El acto se realizará a partir de las 20 en la cancha auxiliar del club San Martín. Allí se presentarán a los candidatos a diputados nacionales, cuya lista está encabezada por el radical y ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara.

Lo acompaña en la grilla, la dirigente del PRO y gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter. También, integran la lista, el referente de ELI y actual diputado provincial, José “Pepe” Fernández Affur, y la ministra de Educación de la Provincia, la radical, Susana Benítez.

Si bien no se anunció una agenda oficial, según pudo saber El Litoral, Frigerio arribaría a la ciudad después del mediodía, y no se descarta una reunión privada con el Gobernador, como así la posibilidad de realizar recorridos de obras por la tarde, aunque dependiendo de los tiempos del ministro. En tanto, a partir de las 20 se convocó a la militancia de ECO+Juntos por el Cambio a participar de un gran acto de presentación de candidatos.

En tanto, anoche el Gobernador encabezaba un nuevo acto de campaña en el interior. Esta vez, la cita fue en Curuzú Cuatiá. “Es importante el apoyo al Presidente de la Nación. Nadie niega que la situación es difícil, pero antes se gobernaba para un partido político y no queremos más volver atrás. Hoy Corrientes tiene más de 300 obras en marcha”, dijo ayer el intendente de la localidad anfitriona, José Irigoyen.