“Macri es el mejor camino y más cuando del otro lado están los que hundieron al país”

El presidente del Partido Popular y senador nacional por Corrientes, Pedro Braillard Poccard, encabezó ayer una reunión de campaña con los dirigentes y militantes de Capital.

“Este es el desafío más difícil de la vida institucional de nuestro partido, pero tenemos que dar batalla. Estoy convencido de que podemos ganar y de que estamos en el camino correcto y más cuando del otro lado están los mismos que nos hundieron en esta crisis”, lanzó el legislador en su arenga.

Ante más de 300 dirigentes y militantes del Partido Popular, Braillard Poccard habló a su tropa. “Ustedes son el motor del partido y no es por desmerecer a todo el equipo que tenemos, pero ustedes son clave en esta elección”.

Insistió con el desafío de cara al 27 de octubre. “Esta elección es la más difícil de afrontar porque hay mucha gente enojada, que la está pasando mal, muchos de ustedes incluso. Pero estamos en el camino correcto para mejorar las cosas y del otro lado están los mismos que generaron esta crisis, no puedo creer que del otro lado esté Moyano enseñando moral”.

En ese sentido, pidió cambiar la estrategia electoral. “Hay que salir a hacer militancia, porque sino no vamos a tener posibilidad de ganar, de cambiar las cosas y hacer militancia es hablar con la gente y exponer nuestro punto de vista”.

“Eso en esta elección es clave. En esta oportunidad hay que cambiar la estrategia, no sólo hay que boletear, además hay que explicar nuestro punto de vista, por más que haya gente que piensa distinto no nos podemos ir sin explicarle cómo son las cosas”, agregó.

“Y las cosas son claras”, vociferó y graficó: “El Presidente entendió el mensaje de las urnas e inmediatamente le quitó el IVA a los alimentos, una medida que beneficia a los que menos tienen, pero los primeros en protestar son los gobernadores peronistas y cuando la Corte tardó cinco años en resolver el litigio de las provincias con Nación por el 15 por ciento de coparticipación (que Macri devolvió a todas las jurisdicciones), en apenas una semana fallan en contra del Gobierno”.

Se quejó al recordar el anuncio del candidato del Frente de Todos. “Ahora resulta que Alberto Fernández prepara un plan contra el hambre y lo primero que hicieron fue protestar por la quita del IVA a los alimentos, que es un impuesto distorsivo, porque pagan lo mismo el que gana un millón y el que gana 20 mil pesos”.

“Ellos hundieron al país y nosotros a veces no tenemos noción de las cosas que hemos perdido por no protestar. Los ferrocarriles fueron el medio más barato para recorrer el país y transportar nuestra producción y esos que hoy quieren volver cerraron todo”, indicó.

“Hoy tenemos sobrecargadas las rutas de camiones y hay 200 muertos por año en accidentes de tránsito, no hay enfermedad que cause tanta muerte”, se quejó.

“Tuvimos en Argentina la segunda red ferroviaria de América sólo superada por Estados Unidos. Ni siquiera Brasil, que es tres veces más grande que nosotros, tenía nuestra red ferroviaria y esos que hoy quieren volver nos dejaron sin trenes y sin flota fluvial. Esas embarcaciones que hoy vemos pasar por el Paraná, eran nuestras, pero resulta que nadie tiene la culpa”.

“Eso hay que decirle a la gente”, pidió e insistió: “Ahora que resulta que las cosas se están encaminando, los que nos hundieron vienen a decir que pueden salvarnos. Este año logramos superávit comercial de 14 mil millones de dólares después de 10 años y tuvimos superávit fiscal por tres meses seguidos. La inflación fue de 4 puntos en enero y seguía bajando, estaba previsto llegar a un punto en agosto. Pero salieron ellos con esas declaraciones rimbombantes después de las Paso y se disparó el dólar con todas las consecuencias que ya conocemos”.

“Hay que decirle estas cosas a la gente y traigo un ejemplo. Un comerciante hablaba con un amigo y le decía que iba a votar a Alberto, entonces el amigo le preguntaba si no le importaba la corrupción y él respondía que ese no era su problema. Cómo no va a ser problema de todos la cuestión de la corrupción en la obra pública, si la plata es de todos, es de ustedes. A vos te están robando”.

Ya para concluir, aseguró: “Si yo no estuviera convencido, pese a todos los errores que se cometieron y que fueron muchos, que este es el mejor camino para la Argentina no hubiera hecho esta reunión y los hubiera dejado en libertad de acción”.

“Hay que hablar en este lenguaje con la gente, sino no vamos a obtener el acompañamiento que necesitamos. Hoy se define todo y quiero pedirle a todos el esfuerzo. Hay que hablar y escuchar a la gente”.