Destacan respaldo para inversiones del sector privado

El gobernador Gustavo Valdés volvió a destacar la disponibilidad de un fondo de garantía de sustentabilidad por más de 2 mil millones de pesos para respaldar inversiones del sector privado. Indicó, además, que se trabaja tanto en el desarrollo de la red de parques industriales como en beneficios de acceso a créditos a través del Banco de Corrientes para Pymes.

“Buscamos que en los parques industriales se instalen empresas con promociones diversas”, dijo el jefe del Ejecutivo Provincial, luego de la inauguración de una planta de alimentos balanceados en Mercedes que implicó una inversión de más de 40 millones de pesos, y consistió en la “tecnificación de la producción de alimentos con productos de la zona, como arroz, y otros que no, como maíz”, según informó a El Litoral el ministro de Industria de Corrientes, Raúl Schiavi (ver página 14).

“Se está trabajando con el Banco de Corrientes, no sólo con el financiamiento en tasas para la pequeña y mediana empresa, sino en una inversión en el Parque Industrial de Mercedes de 20 millones de pesos para la distribución de gas natural. Necesitábamos tener energía competitiva a bajo costo”, expresó el mandatario durante el acto.

El ministro de Industria explicó que se trata de un proyecto ejecutivo que transportará gas natural hasta el predio donde estarán instaladas las empresas. “El Gobierno mantiene una política activa para fomentar inversiones con infraestructura”, indicó Schiavi, quien participó de las actividades en Mercedes.

Indicó, además, que existe interés por parte de posibles inversores en la red de parques industriales. En Corrientes se está trabajando en la consolidación de predios como Paso de los Libres, Santa Rosa, Virasoro. También se prevé en Ituzaingó, entre otros municipios.

Vale recordar que al menos 13 predios integran la red de parques industriales en la provincia, entre activos, en vías de desarrollo y en planificación. Todos son de gestión pública e incluyen tanto al Estado Provincial, como a los Municipios.

Alimentos, foresto-industria, logística y servicios son algunos de los perfiles que se consolidan en estos espacios de fomento de las actividades productivas e industriales de la provincia. El programa “Desarrollo de Red de Parques y Zonas Industriales y/o Tecnológicos” fue creado por Decreto N° 1.096, con fecha del 7 de mayo de 2018. Ello, en el marco del Régimen de Creación y Reglamentación de Parques y Zonas Industriales y/o Tecnológicos, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 6.051.

Por otra parte, no sólo en materia de infraestructura se realizan inversiones que replicarán en el sector privado, sino también en materia financiera. En ese sentido, Valdés, durante el acto de inauguración de la planta de alimentos balanceados en Mercedes, volvió a resaltar la creación de un fondo de 2 mil millones de pesos, como “fondo de garantía, desarrollo y sustentabilidad disponibles para todas aquellas empresas correntinas que quieran crecer”.

Se trata de un fondo anticíclico a través del cual el Gobierno provincial brinda su aval para el desembarco de inversiones privadas en empresas de capitales correntinos.