Cambá Cuá se enfrenta a Rivadavia con el campeonato como premio

Un día atípico para la práctica de fútbol en la Liga Correntina puede convertirse en único y singular para el Club Social y Deportivo Cambá Cuá que esta tarde buscará conquistar su primer título Oficial en la División A liguista.

El Rojo de Walter Zacarías se enfrentará desde las 16.30 contra Rivadavia en cumplimiento de la fecha 23 del certamen de la Primera División A que lo tiene como líder absoluto con una diferencia de 11 puntos sobre su escolta Ferroviario (quedan 12 unidades en disputa).

Este juego, como toda la jornada del sábado pasado, se levantó y reprogramó para hoy debido a las lluvias caídas en la previa del fin de semana.

La dirigencia de Cambá Cuá expresó su descontento ante la reprogramación para una jornada laborable, teniendo en cuenta la posibilidad concreta de una consagración histórica para el club.

Al margen, pese al descontento, por primera vez el Rojo dependerá de un triunfo propio para hacer realidad su primer título Oficial (cuenta con un torneo Apertura del año 1999).

Con cuatro partidos por delante hasta la finalización del certamen, el Rojo ostenta un registro de 18 triunfos, 3 empates y 1 derrota (ante Invico) luego de sus 22 presentaciones hasta aquí.

En la previa, desde las 14.30, Ferroviario recibirá a Libertad y al elenco Verdolaga no le queda otra que ganar (y esperar que el puntero no lo haga) para seguir alimentando la ilusión de desbancar al Rojo.

También hoy se jugarán otros cuatro partidos por la fecha 23 de la División A: San Marcos vs. Invico; Lipton vs. San Jorge; Quilmes vs. Curupay; y Huracán Corrientes vs. Boca Unidos.

Además, se reprogramaron -del sábado para hoy- cuatro juegos correspondientes a la jornada 22 de la Primera División B.

El puntero del ascenso Deportivo Empedrado se medirá ante Defensores de Torino y su escolta Yaguareté jugará ante Villa Raquel. También jugarán Independiente vs. Dr. Montaña y Sacachispas vs. Talleres.

En la jornada dominical, por la División A hubo triunfo de Mburucuyá 1 a 0 sobre Deportivo Mandiyú; en tanto que por el ascenso Juventud Naciente de San Luis del Palmar goleó 8 a 4 al elenco de Barrio Quilmes y empataron Alvear ante Alumni (1 a 1) y Robinson frente a Sportivo Corrientes (0 a 0).

Para hoy

Cancha de Ferroviario

14.30 (1ra. Div. A) Ferroviario vs. Libertad. Árbitro: Nicolás Sosa.

16.30 (1ra. Div A) Cambá Cuá vs. Rivadavia. Árbitro: Víctor Vallejos.

Cancha de Libertad

14.30 (1ra. Div. B) Independiente vs. Dr. Montaña. Árbitro: Miguel González.

16.30 (1ra. Div. A) San Marcos vs. Invico. Árbitro: Néstor Frank.

Cancha de Lipton

14.30 (1ra. Div. A) Lipton vs. San Jorge. Árbitro: Nicolás Soto.

16.30 (1ra. Div. A) Quilmes vs. Curupay. Árbitro: Federico Encina.

Cancha de Sportivo Corrientes

14.30 (1ra. Div. B) Sacachispas vs. Talleres. Árbitro: Carlos Hidalgo.

16.30 (1ra. Div. B) Yaguareté vs. Villa Raquel. Árbitro: Rosana Ojeda.

Cancha de Huracán Corrientes

14.30 (1ra. Div. B) Defensores de Torino vs. Deportivo Empedrado. Árbitro: Sebastián Azcona.

16.30 (1ra. Div. A) Huracán Corrientes vs. Boca Unidos. Árbitro: Gerardo Martínez Sandoval.