Diagnóstico y control de pérdidas por abortos en bovinos

Las investigaciones sobre el síndrome de abortos permiten establecer las causas más importantes de pérdidas económicas en rebaños bovinos. Como referente regional en la temática, el Inta Balcarce (Buenos Aires) cuenta con laboratorios especializados que implementan técnicas diagnósticas de rutina y complementarias moleculares para la identificación y control de pérdidas reproductivas en campos de cría bovina.

En 2018, tras analizar un total de 80 fetos bovinos, compuesto por un 84 % que provenían de un sistema de cría para carne y por un 16 % de rodeos lecheros, investigadores del Servicio de Diagnóstico Veterinario del Inta Balcarce hallaron que los agentes infecciosos Neospora Caninum, Leptospira spp y Campylobacter fetus spp son las principales causas que ocasionan pérdidas reproductivas en el ganado vacuno por ocurrencia de abortos. El primero fue detectado en 16 fetos, el segundo en 12 y el tercero en siete.

En el país se estima que las pérdidas reproductivas por enfermedades infecciosas durante la gestación ocasionan mermas de 1.1 millones de terneros por año, según datos surgidos de investigaciones realizadas por Carlos Campero y otros profesionales, quienes cuantificaron la importancia del aborto bovino.

“Estas enfermedades infecciosas se encuentran presentes en los rodeos bovinos del país y tienen un impacto negativo en la producción”, destacó Eleonora Morrell, responsable del Laboratorio de Patología e integrante del grupo de Sanidad Animal del Inta Balcarce.

Al respecto, reconoció que el objetivo “es trabajar para identificar el origen y la causa de los abortos y mejorar la eficiencia de la producción ganadera”.

Con una trayectoria de más de 50 años, el Servicio de Diagnóstico Veterinario del Inta Balcarce “cuenta con datos epidemiológicos y estadísticas de los casos de abortos regionales y brinda informes dirigidos tanto al productor como al veterinario del establecimiento ganadero, con recomendaciones específicas para cada problemática”, indicó Morrell.

Pero no en todos los casos se puede llegar a determinar la causa del aborto. Cuando se trabaja con fetos bovinos abortados “puede suceder que el material no llegue en las mejores condiciones para ser analizado, ya que generalmente el feto muere en el útero de la vaca y queda retenido al menos por una semana, antes de ser expulsado al medio; por lo cual este material no es fresco y, además, puede estar contaminado”, indicó la investigadora.

Estas condiciones determinan que “el diagnóstico se logre en el 40 % de los casos remitidos”, destacó Morrell quien aclaró que, de acuerdo con los datos analizados por el servicio veterinario, “la mayoría de las causas del aborto bovino son de origen infeccioso”. Entre los principales microorganismos identificados, se encuentran: Neospora caninum, Leptospira spp, Campylobacter fetus spp y Brucella abortus.

Asimismo, agentes virales como el virus de la Diarrea Viral Bovina (vDVB) y Herpesvirus bovino (HVB) fueron diagnosticados en rodeos bovinos con problemas de infertilidad y aborto.

Durante el período 1994-2018, el Servicio de Diagnóstico Veterinario del Inta Balcarce analizó un total de 1.200 fetos bovinos.

Diagnóstico eficaz

En los últimos años, la implementación de la técnica molecular conocida como PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, según sus siglas en inglés) en su variante “real time” o tiempo real ha mejorado notablemente el diagnóstico del aborto bovino, debido a su mejor sensibilidad y especificidad comparada con otras técnicas.

Según Morrell, autora del artículo científico publicado en la Revista Pesquisa Veterinaria Brasilera de Investigación Agropecuaria titulado “Tendencias actuales del aborto bovino en Argentina”, el resultado positivo de la PCR a un determinado agente infeccioso “debe ir acompañado por la presencia de lesiones en el feto. De lo contrario, el resultado obtenido sólo será indicativo de que el feto estuvo en contacto durante la gestación con ese agente infeccioso, pero no determina que el agente infeccioso haya provocado el aborto”.

Por lo tanto, identificar las causas que provocan estas pérdidas en los rodeos bovinos es de fundamental importancia para productores, veterinarios y laboratoristas que deben trabajar conjuntamente para evitar futuras mermas que impacten en el medio productivo.



Agentes infecciosos que causan abortos

Neospora caninum es un protozoo que produce abortos, mortalidad neonatal y nacimiento de terneros normales, pero crónicamente infectados. Debido a su presencia, se ha reportado menor producción de leche en vacas y vaquillonas. La principal vía de contagio en los bovinos es transplacentaria.

De acuerdo con los especialistas, los abortos ocurren desde el tercer mes hasta el final de la gestación, aunque más frecuentemente hacia el quinto y sexto mes. El aborto puede producirse en un bajo porcentaje de animales o bien involucrar hasta el 30 % de las vacas en un rodeo. Las pérdidas reproductivas y de producción estimadas para los rodeos lecheros de la Argentina oscilarían en unos 96 millones de pesos por año.

La campylobacteriosis genital bovina es una enfermedad venérea ocasionada por Campylobacter fetus venerealis que en la hembra produce infertilidad, repeticiones de celo, pérdidas embrionarias y fetales; causas que pueden disminuir los porcentajes de preñez entre un 15 a 25 %. Si bien el toro infectado no manifiesta síntomas, transmite la enfermedad en el rodeo durante el servicio. Un control preservicio de los machos resulta fundamental para el control de la enfermedad.

En cuanto al agente Brucella abortus, causal de la brucelosis bovina, se caracteriza por provocar abortos en el último tercio de la gestación. Los terneros nacidos de vacas infectadas sufren infecciones pulmonares y de ganglios linfáticos regionales.

Asimismo, aquellos terneros que ingieren leche infectada pueden tener infecciones en los ganglios del tracto gastrointestinal y excretar bacterias en sus heces. Alrededor del 5 % de las hijas de vacas infectadas permanecen como portadoras latentes hasta el primer parto o aborto. Esta enfermedad provoca grandes pérdidas económicas en todo el mundo. La implementación de planes sanitarios para controlar la brucelosis explica su menor frecuencia de aislamiento en fetos de rodeos lecheros.

La leptospirosis, al igual que la brucelosis, produce abortos y pérdidas reproductivas a través de diferentes serotipos involucrados (L. pomona, L. hardjo, L. icterohemorrhagiae, L. grippotyphosa, entre otros). Los abortos suelen ser esporádicos o bien manifestarse como tormentas de abortos generalmente sobre el séptimo mes de gestación. El ingreso de la infección en un rodeo –sin experiencia inmunitaria previa– puede provocar hasta un 30 % de abortos, mientras que en un rodeo donde la infección estuvo presente, los abortos pueden afectar al 5 % de las vacas.

Los agentes virales como el vDVB y el HVB son endémicos en el país. El vDVB puede atravesar la placenta de una vaca preñada y causar muertes embrionarias, abortos, momificación fetal, malformaciones congénitas, nacimiento de terneros débiles o terneros normales, pero persistentemente infectados. Estos últimos excretan el virus en gran cantidad al medio ambiente y mantienen la infección en el rodeo.

Por lo tanto, la detección precoz y la eliminación disminuyen el riesgo que representan en el rodeo. El HVB-1 se caracteriza por producir infertilidad y abortos generalmente a partir del quinto mes de gestación. Una vez que el virus ingresa en el bovino, queda en estado de latencia y el animal permanece infectado por el resto de su vida, al tiempo que se transforma en una fuente de infección para el rodeo. Ambos virus causan inmunosupresión, lo cual determina que los animales estén expuestos a otras infecciones.