INTERACTIVO | El río Paraná marcó su nivel más bajo en 9 meses

El río Paraná llegó a su nivel más bajo en un año al alcanzar en octubre 1,8 metros en el puerto de Corrientes, donde actualmente se registra una tendencia a la baja y en las últimas horas descendió cinco centímetros.

La medición más baja se registró el primer día de octubre, muy alejado de los 6,5 metros que marcaba el nivel de alerta, según indica Prefectura Naval Argentina en su página oficial.

Si bien el río este miércoles alcanzó los 2,05 metros, el pulso no es creciente y se repite una tendencia a disminuir el caudal, según el reporte de la fuerza.

En enero de 2019 el río alcanzó en Corrientes los 4,58 metros de altura, luego fue descendiendo durante los meses de febrero y principios de marzo hasta llegar a los 2,43 metros, de acuerdo con las mediciones de la autoridad fluvial.

A mediados de marzo subió nuevamente y marcó 3,75 metros llegando a su punto máximo en mayo cuando anotó los 5,5 metros.

A partir de allí, el registro del río fue decreciendo hasta los 2,45 metros en agosto y, aunque tuvo un leve repunte, a partir de septiembre la bajante se fue pronunciando notoriamente hasta registrar los 1,8 metros en octubre.

La marcada bajante del río afecta a la reproducción de los peces, según indicó el presidente del Instituto de Ictiología del Nordeste, Juan Pablo Roux, en declaraciones a Radio Dos.



"El aumento de la temperatura del agua afecta a las crecientes, por eso empiezan a migrar los peces", sostuvo.

"Las crías no van a poder encontrar la comunicación entre el río y la parte alta de la costa, que es donde encuentran protección cuando nacen, y si no encuentran esa conexión, como no hay comida ese pez en poco tiempo se muere", detalló Roux.