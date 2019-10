Murió una mujer embarazada al caer de un sexto piso en el centro de La Plata

Una mujer de 35 años, embarazada de seis meses, murió esta mañana al caer de un sexto piso de un edificio ubicado en el centro de La Plata, e investigan si se trató de un suicidio, informaron hoy fuentes policiales y del Same.



El hecho ocurrió a las 9.45 de la mañana en un edificio donde, por causas que se investigan, la mujer identificada como Brenda Melende murió al caer desde un sexto piso a la zona de la cochera de la torre.



De acuerdo a fuentes policiales, la mujer se habría arrojado desde el balcón para caer en la cochera interna, y al momento estaba acompañada por su pareja, identificada como Nicolás Mileo (33).



A partir del llamado de vecinos se acercó al lugar el Same cuyo cuerpo médico constató en el lugar la muerte de la mujer, pero la trasladó al Hospital San Martín con el fin de evaluar el estado de salud del feto, con seis meses de gestación.



"Junto al equipo del Same intervino una obstetra del Hospital San Martín que pidió que la trasladáramos de forma urgente a ese hospital pero al llegar se confirmó también el deceso del bebé", dijo el titular del Same La Plata al ser consultado por Télam.



La muerte de la mujer y el bebé también fue confirmada por la dirección del Hospital, que aseguró que al llegar al establecimiento la mujer ya estaba sin vida y el bebé "con muerte fetal", por lo que no se pudo hacer nada.



Los médicos de la ambulancia también asistieron en el lugar del hecho a la pareja de la victima quien se encontraba "con una crisis nerviosa".



En tanto, personal de la Comisaria Novena de La Plata se acercó al lugar junto a la Policía Científica, que trabajaba este mediodía para llevar a cabo las pericias de rigor.



Por el hecho interviene la UFI 5, a cargo del fiscal Juan Menucci.