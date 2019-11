El radicalismo inauguró su nuevo Comité Capital

La Unión Cívica Radical (UCR) inauguró la nueva sede de su Comité Capital en Mendoza 1128 de la ciudad de Corrientes en el Día de la Recuperación de la Democracia Argentina, ocasión en la que homenajearon a Raúl Alfonsín. Encabezaron el acto el gobernador Gustavo Valdés, el senador y presidente del radicalismo provincial, Ricardo Colombi, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo y el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, junto con los máximos dirigentes correntinos del partido de Alem.

La inauguración coincidió con el 36 aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín, a quien rindieron homenaje por abrir el último y más largo período democrático de la Argentina, razón por la cual cada 30 de octubre se conmemora el Día de la Recuperación de la Democracia Argentina.

La presidente del Comité Capital de la UCR y anfitriona, Alejandra Seward, destacó el “gran triunfo” que obtuvo el pasado domingo, la alianza que integra la UCR en Encuentro por Corrientes (ECO). “La única manera que tenemos de ganar es seguir trabajando juntos, siempre liderando los proyectos para la ciudad”, señaló.

En tanto, Colombi sostuvo luego que “sin política, no hay futuro” y destacó como legado del ex presidente, el “respeto a las instituciones y la defensa de los derechos humanos”. E insistió: “No hay que dejar de lado, nunca, los valores y el respeto”, instando a fortalecer “las convicciones por medio de la militancia política”. Y anticipó que “los tiempos que se vienen van a ser muy complicados”, pero descontó que “ahí vamos a estar nosotros como partido, preparados para lo que se viene”.

Las palabras de cierre quedaron para Valdés, quien inició repasando la historia de la UCR. En ese contexto resaltó a Raúl Alfonsín al entender que “la violencia no podía ser un camino para conseguir la democracia”. El Gobernador señaló que “Alfonsín nos enseñó valores” y que “es una figura que vino para quedarse en la historia”.

El mandatario valoró el juicio a las Juntas Militares que impulsó el ex presidente radical, diciendo que “los Derechos Humanos no comenzaron bajando un cuadro”. Valdés venía de participar del homenaje en Buenos Aires en la ex Esma al “Padre de la Democracia” y derramó algunas lágrimas cuando dijo que “Alfonsín es lo que decía y la UCR somos la vida y somos la paz”.

Luego valoró el triunfo de ECO en la ciudad de Corrientes, este domingo, asegurando que “la UCR somos la fuerza que va a mantener en todo el país las ideas y las instituciones democráticas”. El acto concluyó con un video en el que se mostraron imágenes de figuras históricas del radicalismo con un discurso de Raúl Alfonsín y finalizado el mismo los presentes cantaron la marcha radical.