El entrenador del seleccionado argentino Sub 23, Fernando Batista, anunció ayer la lista de convocados de cara al cuadrangular que el representativo albiceleste jugará en las Islas Canarias con Chile, el jueves 14 de noviembre, y Brasil o los Estados Unidos, los otros dos participantes de ese certamen amistoso, el domingo 17, siempre en esa región de España. El lateral derecho correntino Marcelo Herrera no fue citado ya que se recupera de un desgarro.

Estos serán los últimos partidos preparatorias en fecha Fifa para el Preolímpico de Tokio 2020.

El listado de 24 futbolistas es el siguiente: Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Manuel Roffo (Boca) y Juan Pablo Cozzani (Lanús).

Defensores: Francisco Ortega (Vélez), Marcos Senesi (Feyenord -Holanda-), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund -Alemania-), Facundo Nadalín (Newell's), Cristian Romero (Genoa -Italia-), Leonel Mosevich (Nacional -Portugal-), Claudio Bravo (Banfield) y Hernán De La Fuente (Vélez).

Mediocampistas: Matías Zaracho (Racing), Alexis Mac Allister (Boca), Nicolás Capaldo (Boca), Lucas Robertone (Vélez), , Fausto Vera (Argentinos Juniors), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Santiago Colombatto (STW -Bélgica-) y Ezequiel Barco (Atlanta United -EE.UU-).

Delanteros: Adolfo Gaich (San Lorenzo), Agustín Urzi (Banfield) Ezequiel Ponce (Spartak -Rusia-), Matías Vargas (Espanyol -España-) y Valentín Castellanos (New York City FC -EE.UU).