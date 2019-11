Por el pasaporte a los cuartos de final

En ocho puntos de la geografía provincial, se jugarán hoy los partidos “de vuelta” por los octavos de final del torneo de clubes “Raúl Achitte”, que organiza la Federación Correntina de Fútbol (Fecof), con los auspicios del Gobierno de Corrientes.

Todas las series están muy equilibradas, por lo que se esperan vibrantes partidos para la jornada, donde el tiempo volverá a jugar un rol fundamental.

El programa de partidos previsto (entre paréntesis resultados de ida) es éste:

Cancha: estadio Juan C. Vallejos

11.00 Ferroviario (1) vs. Barrio Norte (B. Vista) (2)

Cancha de Sportivo Santa Lucía

16.30 Sp. Santa Lucía (0) vs. Apinta (Mdes.) (1)

Cancha: estadio Pedro C. López

17.00 Central Goya (0) vs. Boca Unidos (Ctes.) (0)

Cancha Berón de Astrada

17.00 Berón de Astrada (P. Libertador) (0) vs. Huracán (Goya) (0)

Cancha Club Juventud Unida

17.00 Juventud Unida (Sauce) (3) vs. Huracán (C. C.) (4)

Cancha Club Victoria

17.00 Victoria (C. Cuatiá) (1) vs. Ferro/Pumitas (P. Libres) (1)

Cancha: estadio Agustín Faraldo

17.00 Puente Seco (Libres) (4) vs. San Francisco (La Cruz) (2)

Cancha: estadio 27 de Agosto

18.00 Sarmiento (S. Tomé) (2) vs. Luz y Fuerza (Virasoro) (1).