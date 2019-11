Parte del sindicalismo y organizaciones sociales de raigambre peronista impulsan la declaración de la emergencia laboral y social en la provincia. Además, apuntan a lograr una mayor participación en los organismos nacionales, relacionados con el empleo y la producción, luego del recambio en la Casa Rosada, según confirmaron a El Litoral.

Organizaciones sindicales y sociales peronistas se reunieron el pasado viernes en la sede de Smata Corrientes. Allí analizaron la realidad laboral en la provincia, la cual, según consideraron los representantes gremiales, es “grave”. Indicios de ello es el anuncio de cierre de la tabacalera Massalin Particulares en Goya, que genera cientos de empleos tanto directos como indirectos.

También se observó la situación de los trabajadores de otros sectores, de servicios y e industrial, como el caso de los textiles. Se mantiene la incertidumbre sobre el funcionamiento de fábricas durante el verano, según lo informado.

El encuentro fue convocado por las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas pero con apertura a movimientos y gremios que no integran la mesa, a los fines de lograr la unidad del movimiento obrero ante este escenario.

“En Corrientes hoy tenemos una situación que amerita un tratamiento para llevar un diagnóstico”, dijo a El Litoral el referente de las 62 Organizaciones y secretario adjunto de Telefónicos Corrientes, Rodolfo “Tito” Cerdán.

Según indicó, el diagnóstico es más que certero. “Corrientes está en una emergencia laboral y social”. Por ello, las entidades presentes se declararon en estado de sesión permanente. El próximo encuentro será el viernes 15 de noviembre en la sede del Sindicato de Amas de Casa (Sacra), ubicada en Elías Abad 2137 de la ciudad de Corrientes. Esperan sumar a un número mayor de gremios y movimientos.

En la ocasión, se trabajará sobre un borrador de declaración de la emergencia laboral y social. El documento se presentará en la Legislatura Provincial la semana entrante. Según indicó el dirigente gremial, allí esperan que “un legislador peronista tome como propio la iniciativa” y avance con el respectivo tratamiento.

La propuesta, además, contará con el respaldo de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas del Chaco y, posiblemente, con legisladores de la provincia vecina, dado que existe una preocupación regional en común.

Otro de los objetivos del encuentro consistió en que el movimiento obrero logre ocupar espacios en organismos nacionales relacionados con empleo, trabajo y acción social en la provincia de Corrientes. Esto, considerando el recambio en Casa Rosada, cuando el presidente de la Nación electo, Alberto Fernández, asuma.

Cerdán, a su vez, explicó que en el espacio de las organizaciones sindicales y sociales peronistas de Corrientes, no se discutirá la interna partidaria, debido a que el lugar propicio es la mesa de las 62 Organizaciones Sindicales. Tampoco, sobre la normalización de la CGT Corrientes, debate que se realizará más adelante. “Al trabajador no le preocupa la pelea de los dirigentes, sino que se sigan manteniendo sus puestos de trabajo”, señaló Cerdán, quien expresó que es fundamental la unidad de la clase trabajadora.