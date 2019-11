La UCR se diferencia del Gobierno y habla de "golpe de Estado" en Bolivia

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.

De esta manera el partido que forma parte de Cambiemos se diferenció de la postura del Gobierno encabezado por Mauricio Macri.

Pergeñado en la noche del domingo, el comunicado firmado por Cornejo y el tucumano José Cano es a la vez muy crítico del proceso electoral boliviano, cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

"No es justo someter a las sociedades al agobio, por una vocación de perpetuidad ilegal. Las autoridades electas en cada comicio deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos", agrega el documento radical, que también indica: "Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil".

Otro de quienes participó de la redacción del comunicado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se explayó en el mismo sentido.

"Claramente en Bolivia se produjo un golpe de Estado que rechazo terminantemente. Pero que tiene como corresponsables al propio Evo Morales, a la oposición y a las Fuerzas Armadas. Lo que disparó la situación de Bolivia fue el abuso de poder", escribió el mandatario jujeño a través de la red social twitter.

Entre tanto, el canciller Jorge Faurié señaló hoy que "no están los elementos para describir esto como un golpe de Estado" porque "las Fuerzas Armadas no han asumido el poder".