Teglia dijo tras el empate que “al partido lo complicamos nosotros”

Boca Unidos perdió una buena oportunidad de volver a sumar de a tres puntos, al igualar el domingo a la noche en condición de local 1 a 1 frente a San Martín de Formosa, en uno de los encuentros correspondientes a la undécima fecha del torneo Federal A.

“El equipo contó esta vez con la solidez que en otra oportunidad no tuvo, pero los partidos duran 90 minutos, y si queremos tener aspiraciones, son partidos que hay que liquidar, sobre todo cuando el otro equipo no inquieta”, expresó a radios del medio el técnico Daniel Teglia, tras el empate.

Sobre el rival, que se ubica en las últimas posiciones de la Zona A del certamen, consideró: “Yo no creo que haya rivales inferiores, pese a los nombres y la jerarquía de muchos equipos. No hay un partido fácil en este torneo, uno lo hace fácil o lo complica, y hoy lo complicamos nosotros”.

El DT demostró “mucha bronca porque son partidos que no se pueden dejar escapar. Hay que ganarlos. Si el rival no te complica o somos superiores, lo tenemos que demostrar en el arco, y cuando no te inquietan, hay que dormir el partido”, señaló en su descargo.

“Este es un juego que tiene muchos actores, jugadores inteligentes que saben manejar los tiempos. No nos inquietaron nunca, y el gol fue una jugada desafortunada pero evitable ciento por ciento”, agregó Teglia.

Consultado si a Boca Unidos le faltó mayor decisión para ir a buscar el segundo gol, el entrenador consideró que “se siguió desbordando, hubo situaciones, lo que pasa es que pese al uno a cero San Martín se siguió defendiendo con ocho jugadores, fue todo el partido así. Tuvimos opciones, sin claridad, pera las buscamos”.

Acerca de los cambios y el planteo táctico, Teglia explicó: “El objetivo era doblar las puntas, para atacar y para defender, y eso nos costó el gol. Los jugadores que entraron a jugar el partido fue para generar superioridad numérica y abrir la cancha en ataque, y para cerrarla en defensa, y el gol llegó porque no se cubrió la zona. Fue un centro con toda la defensa armada, hubo un error de cálculo, y se perdieron dos puntos que son muy valiosos en la suma que queremos hacer”.

“Les dije a cuatro jugadores lo que iba a pasar. A todos los que estaban en mi sector les pedí que avisen, que vuelvan cerrando para doblar esa marca. Evidentemente no escucharon, y fue así que vino el gol del empate”, consideró con algo de fastidio.

Acerca de si iba a conversar al respecto con sus dirigidos, el técnico fue contundente: “A los jugadores les hablé la semana pasada. Ahora ya no es tiempo para hablar, hay que actuar, y las cosas se demuestran dentro de la cancha. Ya hablamos demasiado”.

Finalmente, y en cuanto al objetivo planteado para esta etapa del equipo, Teglia señaló: “Tuvimos dos partidos muy malos, con muchas desatenciones, estamos tratando de buscar la solidez para tener un punto de equilibrio, y desde ahí que este equipo siga en la línea que empezó, pudiendo jugar de local y de visitante igual, generando más fútbol, pero cerrando el arco, que es la principal meta”, consideró el director técnico.