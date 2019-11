Comenzará hoy el Cuadrangular

La Liga Correntina de Fútbol programó para esta tarde noche los partidos “de ida” correspondientes a las semifinales del torneo Cuadrangular de primera división A, que clasificará al equipo que acompañará a Boca Unidos en la edición 2020 del torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal.

Los encuentros se jugarán a partir de las 18 (nuevo horario establecido) en cancha de Huracán Corrientes, y cruzarán a Curupay ante Mandiyú y Ferroviario frente a Invico.

Esta es la tercera oportunidad en que la Liga Correntina programa estos partidos, que aparentemente se disputarán sin contratiempos, ya que el pronóstico del tiempo indica que no hay probabilidad de lluvia para la fecha.

En la instancia semifinal no habrá ventaja deportiva.

La serie se resolverá por puntos, y en caso de igualdad no se tendrá en cuenta la diferencia de goles, debiendo recurrirse a los penales.

En tanto que las revanchas están previstas para el domingo venidero.

Programación

18: Curupay - Mandiyú

20: Invico - Ferroviario