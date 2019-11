Organizaciones estudiantiles aseguran que el boleto gratuito es un derecho que defenderán

Tras conocerse el pedido de la UTA de eliminar la gratuidad en el pasaje de colectivos para los alumnos de la ciudad de Corrientes, diferentes grupos estudiantiles rechazaron la posibilidad. Destacaron la necesidad de buscar mejores acuerdos para no perder lo que consideran un derecho adquirido.

En diálogo con ellitoral.com.ar, el presidente de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), Pablo Arnaiz dijo que como órgano gremial de los estudiantes están en contra. Es por ello que difundieron un comunicado con su postura.

"Es un derecho adquirido y fundamental para los estudiantes" explicó Arnaiz, quien es integrante de Franja Morada, el brazo universitario de la UCR. Además agregó que eliminar el boleto gratuito generaría muchos problemas para los estudiantes.

No obstante el titular de la FUNE aseguró que la postura que mantienen no busca atentar contra ningún otro sector, sino que quieren llamar al diálogo para "encontrar soluciones que no perjudiquen a los estudiantes ni vayan en contra de los derechos adquiridos". "Hay que buscar generar los mejores acuerdos y que cada parte siga dialogando pero no en desmedro de una bandera para nosotros", comunicó.

"No está en tela de discusión y no se puede negociar", aseveró Arnaiz.

Desde el Frente Universitario Popular, Daiana Cherey adelantó que defenderán el derecho del boleto estudiantil gratuito. "Como representantes estudiantiles entendemos que es una herramienta que posibilita que muchos estudiantes acceder y permanecer en la educación", manifestó.

"Repudiamos totalmente que un gremio de trabajadores pida arancelar el boleto estudiantil gratuito siendo que es un derecho y no un privilegio", expresó. "Fue una lucha larga, con muchas movilizaciones y hay lugares que no tienen esta posibilidad" agregó la también presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Cherey explicó además que no aceptarán ni permitirán que se resignen los derechos adquiridos "por los estudiantes y para los estudiantes".

"Si se nos saca este derecho se va a complicar la situación de muchas personas, ya que como estudiantes ya tenemos muchos gastos como pagar el alquiler o las fotocopias y pagar un boleto va a ser algo más que afrontar y no están dadas las condiciones, hay mucha gente que ya tuvo que volver a sus pueblos", concluyó.

SOBRE EL BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO

La gratuidad en el pasaje de colectivos para los estudiantes de Corrientes en todos los niveles comenzó a funcionar en 2013 tras ser anunciado por el por entonces intendente Carlos Mauricio Espínola. Con el paso de los años el beneficio se mantuvo pese a los cambios de gestión al frente de la Comuna y de sistemas empleados con la implementación de la SUBE.

La posibilidad de eliminar la iniciativa surgió de la sugerencia de la Unión Tranviaria Automotor en una reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana. Allí plantearon comenzar a arancelar el boleto de los estudiantes.

Sin embargo desde la Municipalidad ya adelantaron que no modificarán el actual esquema. Jorge Sladek, secretario de Movilidad Urbana, expresó a este medio que “las gratuidades no son materia de evaluación”. “Nosotros tratamos el costo del servicio, el boleto gratuito no entra en esta discusión porque tenemos la premisa de dar la mano al vecino y no afectar a los alumnos”, explicó.