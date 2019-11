Breves deportivas

ASCENSO LOCAL SE JUGARIA HOY LA 27ª FECHA

Los partidos suspendidos el fin de semana por lluvia correspondientes a la vigesimoséptima fecha del torneo Oficial de primera división B de la Liga Correntina, fueron reprogramados para la jornada de esta tarde.

La programación, que corre peligro debido al pronóstico de lluvias y tormentas que rige para hoy, es la siguiente:

Cancha de Libertad

14.30 Dr. Montaña vs. Talleres; 16.30 Villa Raquel vs. Juventud Naciente.

FIFA: DURA SANCION A DE LUCA Y MEISZNER

Los ex directivos argentinos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) José Luis Meiszner y Eduardo Deluca fueron suspendidos ayer “de por vida” ante los hechos de corrupción en el Fifa-Gate, según informó la Comisión de Ética del ente internacional.

La Fifa dijo que se los encontró culpables de soborno y de violar el Código Ético a ambos, y al peruano Manuel Burga, en la concesión de los derechos de TV y mercadotecnia de torneos de la Conmebol y la Concacaf.

Cancha de Sportivo

14.30 Sportivo vs. Sacachispas; 16.30 Empedrado vs Barrio Quilmes.

Cancha de Alvear

16.30 Robinson vs. Independiente.

Cancha de Lipton

14.30 Soberanía vs. Alvear; 16.30 Torino vs. Yaguareté.

El puntero es Empedrado con 52 puntos, seguido de Yaguareté, que tiene 49 unidades.



SE VIENE EL SUPER SEVEN DE TARAGUY

La vigésimosexta edición del Super Seven del Nordeste, organizado por el Club Taragüy se disputará este fin de semana en las instalaciones del club anfitrión. El torneo contará con la participación de 24 equipos, entre selecciones y clubes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Tucumán, Paraguay y toda la región del NEA.

La competencia y la fiesta, comenzarán el sábado a las 15.30, continuando con los partidos de clasificación hasta las 22, para luego disfrutar del cuarto tiempo. En tanto que el domingo se disputarán las instancias finales también desde las 15.30 con la final programada para las 21.

Los veinticuatro equipos serán divididos en ocho zonas de tres equipos. Los dos primeros de cada zona clasificarán a la Zona de Copas principales, disputando el sábado los cuartos de final. Los ganadores accederán a las semifinales de las Copas de Oro y Plata y los perdedores a las semifinales de las Copa Challenger, mientras que los terceros de cada zona irán a la Copa Estimulo.

HANDABALL: COPA

DANIEL BLANCO

Organizada por la Asociación Correntina de Handball, y con apoyo del Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes, se jugará entre el sábado y el lunes en esta ciudad la XIII edición de la Copa de Handball “Lic. Daniel Blanco”.

El torneo contará con la participación de más de 80 equipos, de 10 provincias argentinas, y del Paraguay.

Desde la organización aguardan la llegada de más de 1.300 competidores para el certamen que se jugará en cinco canchas en simultáneo en 9 categorías: Sub12 promocional; Sub14 masculino y femenino; Sub16 masculino y femenino; Sub18 masculino y femenino; adultos masculino y femenino.

Los escenarios deportivos serán los clubes Hércules, 1.536 viviendas, Pingüinos, más el CEF Nº1, Sindicato de Luz y Fuerza, y el playón del CEF Nº1.

La entrega de premios será el lunes a las 22 en el club Hércules.