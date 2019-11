Denuncian falta de limpieza en el paseo lindero al arroyo Santo Domingo

En el barrio Sol de Mayo la Municipalidad llevó adelante obras de mejoramiento del paseo ubicado a la vera del arroyo Santo Domingo, donde colocaron basureros y juegos infantiles. No obstante, los vecinos de la zona denunciaron que no se retiran los residuos y los contenedores se encuentran desbordados. El problema del lugar es que ante la falta de condiciones urbanísticas adecuadas como calles deterioradas, el servicio de recolección de basura no puede ingresar a los terrenos en cercanos al curso de agua.

El arroyo Santo Domingo se ubica en el límite de los barrios Sol de Mayo y Quinta Ferré y desde la Red Vecinal Zona Norte, en reiteradas oportunidades, solicitaron al Estado obras de urbanización y entubamiento en el lugar.

En las inmediaciones del arroyo Santo Domingo, los basureros se encuentran repletos de residuos por varios días debido a que el servicio de recolección no ingresa al lugar. Los vecinos solicitaron operativos de limpieza a raíz de que los contenedores rebalsados de basura se ubican en cercanías de los juegos para niños, con el peligro que reviste esto para los transeúntes.