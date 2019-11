Saiz se sumó a las bajas de Regatas, que esta noche enfrenta al tetracampeón

Con un plantel disminuido por una serie de bajas por lesión, el equipo de Regatas Corrientes jugará su tercer encuentro en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), temporada 2019/20, cuando visite esta noche a San Lorenzo de Almagro. El partido se iniciará a las 21 en el Polideportivo Roberto Pando del barrio porteño de Boedo, y será dirigido por Alejandro Chiti, Roberto Smith, y Javier Sánchez; con Luciano Yamán como comisionado técnico.

A las bajas sensibles de Fabián Ramírez Barrios y de Tayavek Gallizzi, el equipo de Lucas Victoriano se le suma ahora la de otro interno, Javier Saiz, que se lesionó en el encuentro ante Argentino de Junín.

El ala pivote cordobés, que por un fuerte traumatismo en el inicio del segundo cuarto fue reemplazado para nunca más volver, tiene un desgarro del vasto lateral del cuádriceps de la pierna derecha.

Saiz se suma así a los lesionados Fabián Ramírez Barrios, con una distensión de bíceps femoral de la pierna izquierda que no le permitió jugar en la derrota en suplementario ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 89 a 92.

En tanto que el pivote Tayavek Gallizzi padece una fascitis plantar de pie izquierdo afectando el arco longitudinal interno, que no le permitió terminar el juego ante Gimnasia, por lo que no integra la delegación, junto con Ramírez Barrios, en la presente gira.

En la derrota ante Argentino de Junín, por 72 a 77, el equipo de Lucas Victoriano, que movió sus piezas para disimular ausencias, fue competitivo hasta los últimos minutos, pero finalmente lo limitado de la plantilla le pasó factura. En la oportunidad tuvo sus minutos (19'19") el ala pivote cubano Yoel Cubillas Rojas, aportando 8 puntos (4/6 en dobles y 0/3 en triples) y 7 rebotes, 4 ofensivos, además de dos tapas.

El tetracampeón debutó en el certamen con un ajustado triunfo en condición de visitante sobre Platense, al que quebró recién en el tiempo suplementario, para ganar por 95 a 90.