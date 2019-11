Choferes reiteran que volverán las asambleas si no cumplen los pagos

Con la resolución Nº 721 del Ministerio de Transporte de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el procedimiento a través del cual las jurisdicciones provinciales podrán acceder al Fondo Compensatorio de Transporte de $250 millones de pesos habilitando un bono de $5.000 a los choferes de colectivos del interior del país.

“Realmente están pateando la pelota, el bono de 5.000 pesos ya estaba acordado a nivel nacional y debía pagarse el 12 de noviembre y estaba sujeto a los subsidios nacionales. Y ahora la UTA Nacional ratifica el bono acordado pero no especifica la fecha de cobro por lo que este pago queda en suspenso”, indicaron desde el sector de los trabajadores.

“Una vez que en otras provincias comience a percibirse este concepto. Nosotros vamos a comenzar con las medidas de fuerza si eso no se cumple en Corrientes”.

Vale señalar que el Gobierno definió que la suma de $5.000 se compensará en las próximas revisiones salariales. Y también podrán compensarlo los empleadores que ya hayan otorgado algún bono luego del 12 de agosto, como consecuencia del impacto de la devaluación.

Mientras que en este contexto, donde se avanza con una readecuación tarifaria advirtieron que ellos no van a dudar en retomar las asambleas si no cumplen con el pago de la última cuota de $4.500 pesos el día 20 de noviembre, cuyo monto total era de 16.000 pesos y formó parte de las paritarias.