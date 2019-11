Diabetes: advierten que tres de cada cuatro padres desconocen síntomas de la enfermedad

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se realizaron en la provincia varias actividades que tuvieron que ver con el control y prevención de la enfermedad que desde el año 2017 al 2019 creció un 55%. En este contexto, especialistas hablaron con El Litoral sobre la importancia del acompañamiento de la familia del paciente, además de la necesidad de estar atentos a síntomas para detectar a tiempo la patología.

“Desde el Ministerio de Salud de la Provincia, la red provincial y de nutrición, en conjunto con la Municipalidad y la Facultad de Medicina de la Unne, estamos realizando actividades en la plaza Cabral para conmemorar el día mundial de esta enfermedad que nos tiene alerta a todos”, dijo a El Litoral mientras se realizaba la jornada en el espacio de la calle Junín, el coordinador del Programa Provincial de Diabetes e Hipertensión de Salud Pública, Mario Rodríguez.

En cuanto a la amplia convocatoria en las siete carpas que se instalaron ayer en la plaza Cabral, comentó que “la gente quiere saber su presión arterial, el nivel de azúcar en sangre, además de las pautas alimentarias que brindamos. No sólo vemos a los pacientes con diabetes, la idea es que la población se acerque y saber si tiene factores de riesgo. Lo más importante para tener en cuenta sobre la prevención es la alimentación saludable y la actividad física”.

“El mensaje de la Organización Mundial de la Diabetes para este año es: protegé a tu familia. Se encuadra para aquellos familiares de personas con diabetes. Es necesario que acompañen en la educación de la enfermedad, el control y la prevención. También los padres deben saber detectar los síntomas a tiempo y concurrir al médico; cada cuatro padres, tres desconocen los síntomas de la diabetes para detectarla a tiempo”, comentó a este diario.

Respecto a cómo alertar a la población, Rodríguez precisó que “hay que alertar cuando el niño orina frecuentemente a la noche (más de dos o tres veces), toma líquido de manera constante (siente una sed intensa porque se le seca la boca), tiene hambre constante aunque ingiera alimentos, presenta visión borrosa o nublada y en algunos casos pierde peso sin hacer un plan alimentario”.

“En el Ministerio de Salud de la Provincia hay una Red Provincial de Diabetes que actúa en todos los centros de salud y se trabaja en orden de complejidad. Si no podemos resolver en el primer nivel, lo trasladamos al segundo nivel, dependiendo la complejidad de cada caso. La red es algo que funciona en toda la provincia y estamos en permanente contacto con los que conforman la red en cuanto a controles y también medicamentos”, explicó Rodríguez a El Litoral.

Por su parte, la especialista Silvia Lapertosa, en el marco de las actividades en la plaza Cabral, dijo a este diario: “Comunicaron que aumentaron entre el año 2017 y 2019 un 55% los casos de diabetes y esto es muy alarmante”.

“Es una actividad conjunta entre varias instituciones, la diabetes se controla y la familia debe ayudar en estos controles y, dentro de estos, los más importante son los pinchasos en el dedo”, refirió la diabetóloga a este diario.

Cabe recordar que el 14 de noviembre fue establecido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Día Mundial de la Diabetes, ya que en esta fecha es el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que los conduciría al descubrimiento de la insulina, en 1921.