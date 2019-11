Comenzó el juicio para determinar si Corona cumplió o no con sus deberes de funcionario

El ex jefe comunal de Perugorría, Jorge Corona, está procesado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público porque no habría presentado el plan de ejecución de obras que fueron solventadas con los recursos que recibió de Nación a través del Fondo Sojero. Por este caso se inició ayer el debate oral en el Juzgado Correccional de Mercedes. El proceso continuará el martes y estiman que en esa misma jornada se conocería el fallo.

Bajo la presidencia de la jueza Margarita López Rivadeneira, comenzó a las 9.30 la audiencia con la lectura del requerimiento y la posterior apertura de la causa a prueba.

En este contexto, como testigos declararon primero los ex concejales Orlando Montenegro y Carmen Méndez, quienes precisamente por falta de rendiciones -en el 2009- en el recinto iniciaron un proceso de enjuiciamiento contra Corona; oportunidad en la que inclusive lo suspendieron. “Pero él se atrincheró en el Municipio y era imposible que podamos ingresar. Una vez que intentamos hacerlo en cumplimiento de lo dictaminado por la comisión investigadora, una persona que estaba allí dándole su apoyo, apuntó con un arma de fuego a quien nos acompañaba a nosotros”, recordó Méndez en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual añadió que “fuimos hasta el Superior Tribunal de Justicia pero lamentablemente no logramos obtener una respuesta favorable. Entonces, él siguió en el Municipio como si nada hubiera pasado”.

Investigación

Aunque aquel proceso de juicio político quedó trunco, sí continuó la investigación en el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá para determinar si Corona incumplió o no sus deberes de funcionario público.

Y como resultado de la investigación, el fiscal del mencionado organismo planteó que el ex intendente habría cometido ese delito porque omitió presentar el plan de ejecución de obras que justificara el uso de los recursos del Fondo Sojero que el Municipio recibió en el 2009. Documentaciones que no fueron expuestas ante el Ministerio de Obras Públicas para que luego se pudiera realizar el contralor correspondiente sobre el uso de los fondos públicos.

“Si bien durante la audiencia se habló también sobre las otras rendiciones que los concejales en su momento le pidieron que presentara, hasta ahora la acusación se basa en la administración del Fondo Sojero del 2009”, explicó a El Litoral Adrián Casarrubia, el fiscal Correccional de Mercedes que interviene en el juicio que comenzó ayer.

Durante esa audiencia, además de Montenegro y Méndez, declaró como testigo quien hace una década era tesorera de la Comuna, Patricia Vera. Ella, en la actualidad, permanece con prisión preventiva en Curuzú Cuatiá por otra causa en la que está siendo investigada -junto a Corona y otros ex funcionarios- por presuntos delitos vinculados a la administración de fondos nacionales.

Antes de que concluyera la audiencia también prestó declaración Corona, “e inclusive respondió varias preguntas”, acotó Casarrubia.

Consultado sobre los pasos a seguir, indicó que la audiencia seguirá el martes, cuando se leerán los alegatos. Jornada en la que estimó ya se podría conocer el fallo sobre si existió o no un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quien fue intendente de Perugorría durante dos períodos consecutivos.