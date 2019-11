Argentina juega con Brasil en la vuelta de Messi

El seleccionado de la Argentina, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará hoy ante Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos más relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha Fifa.

El partido se jugará en el King Saud University Stadium, de Riad (Arabia Saudita), desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger.

Argentina volverá a jugar el lunes próximo en Tel Aviv, Israel, ante Uruguay, en un cotejo que por ahora, pese al conflicto bélico en Oriente Medio, está confirmado.

El regreso de Messi acapara toda la atención en Argentina, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuestos por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones al organismo durante la Copa América de Brasil, tras perder en semifinales con los brasileños por 2-0.

No obstante, la fiesta en tierra árabe no será completa ya que el otro “ilustre” invitado, el brasileño Neymar, no jugará debido a que se desgarró el pasado 13 de octubre.