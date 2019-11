Preocupación de municipales por las relaciones laborales

Un caso de abuso a un empleado municipal por parte de sus compañeros generó preocupación en el gremio. Desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) señalaron que también se investigan posibles casos de maltrato en el ámbito laboral, tras denuncias de trabajadores en algunos sectores.

“Esta gestión se ha caracterizado en tener buena relación con el gremio, pero a lo mejor no es tan buena porque tenemos nuestros sinsabores. Ocurren ciertas cosas que no vamos a permitir como asociación, no vamos a tolerar abusos y acosos del poder”, dijo el secretario gremial, Walter Gómez, en declaraciones a Mega 24. “Ultimamente hay algunas denuncias, que tomamos con pinzas, de abusos (de poder) por parte de funcionarios. Han habido denuncias y tratamos de corroborar para investigar a fondo cuando estas cosas suceden. Hay cuestiones puntuales que ameritan ser investigadas”, sostuvo.

No es la primera vez que Aoem lleva a la mesa de discusión este tipo de denuncias. En reuniones anteriores fue un tema que se habría detectado en sectores específicos y que el gremio consideró como un punto a trabajar.

En esta ocasión, la sensibilidad es mayor ante el caso de un joven empleado municipal con discapacidad cognitiva que sufrió el abuso por parte de al menos tres compañeros, quienes grabaron el hecho y se viralizó por mensajería instantánea en dispositivos móviles. Ante este caso, Gómez repudió el ataque.

“Nos han llamado desde la Confederación (de Empleados Municipales). Hemos sido vergüenza nacional, fuimos noticia por algo tan aberrante como ese abuso a ese compañero con capacidades diferentes”, expresó a la radio local. Cabe recordar que esa misma semana el Ejecutivo Municipal tomó la decisión de despedir a los tres trabajadores involucrados en el hecho.

El jueves se reanudó la mesa paritaria municipal. El gremio pide mantener el plus de $700 que el intendente Eduardo Tassano otorgó de manera transitoria y se espera un extra de fin de año. También avanzar con los pases a planta permanente y pase a contrato de Neikes.