Evalúan reformas a un Código Procesal que puede llegar a ser el más moderno del país 

La Comisión de Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados recibió el pasado miércoles de la comisión redactora el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.

La reforma procesal contiene varias normas que, de aprobarse, harían del Código Procesal el más moderno del país.

El proyectado consta de un título preliminar y cinco libros. En el título preliminar aparecen los principios, valores y sistema que rigen al proceso.

Así, la garantía más destacada del proceso que se incluyó en la reforma constitucional de 1994 (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), la que consagra a la tutela judicial efectiva, establecida en los artículos 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantía que fue plasmada para adecuar la norma procesal de la provincia a las nuevas exigencias constitucionales de la tutela judicial efectiva y con ella se inicia el articulado, para luego garantizar la inmediatez, concentración y la oralidad; este último presenta características que lo hacen único en el país. Se continúa con los deberes de las partes, destacándose aquí el de veracidad. Se plasmó, de igual manera, el principio de adaptabilidad de las formas procesales por parte del juez en la medida en que no se violente el debido proceso, así también la colaboración de las partes que intervienen en el proceso, generando su incumplimiento un indicio en su contra.

El libro primero, titulado Parte General, contiene varias novedades que sucintamente informamos, lo vinculado al poder que se debe presentar la norma contiene la libertad de las formas consagradas en el CCC, sin perjuicio de que el juez podrá solicitar la ratificación en cualquier oportunidad. En cuanto al domicilio se determina que se debe denunciar domicilio electrónico. Se ha regulado todo un capítulo vinculado a las personas vulnerables, el lenguaje que debe emplearse, la gratuidad de las actuaciones y la flexibilidad de las formas.

En este libro se ha regulado de manera específica el incumplimiento de órdenes judiciales y las sanciones que podrían aplicarse, desde medidas coercitivas o sanciones pecuniarias compulsivas, hasta sanciones conminatorias a terceros, las que serán favor del litigante perjudicado, o bien optar por aplicar multas con entidad suficiente, todo ello vinculado con el deber de decir la verdad, actuar con lealtad, buena fe y colaborar con el proceso.

Se ha regulado en el capítulo de las actuaciones en general el expediente electrónico, la notificación electrónica.

Con fines didácticos se han incorporado algunos conceptos, como lo vinculado a interrupción o suspensión de los plazos y los efectos de los recursos.

En cuanto a las vías para plantear las nulidades, se destaca la acción autónoma de nulidad cuando se pretende la nulidad de sentencia firme dictada en proceso viciado. Se detallan las nulidades absolutas y las relativa; como tema novedoso, también se encuentra la nulidad por contenido de los actos procesales.

Respecto al beneficio de litigar sin gastos, se tramitará por vía incidental y se estableció de manera clara la competencia que fija al iniciarse antes del proceso principal.

En lo referente a las medidas cautelares, se han mantenido las hoy vigentes, incorporando una gran novedad que es la medida cautelar anticipatoria, cuando se dispone la anticipación interina del objeto total o parcial de la pretensión; también como otra novedad se halla la regulación de las medidas anticautelares, para evitar los abusos de derecho en las pretensiones cautelares.

Vinculado al capítulo de prueba, las novedades destacadas se encuentran en relación a la preservación y producción anticipada de la prueba y las pruebas en soportes distintos al papel; estas últimas colocan al anteproyecto como vanguardista, pues no hay norma procesal que las regule específicamente.

El capítulo referido a lo hoy llamado modos anormales de terminación del proceso, que el anteproyecto llama modos “extraordinarios”, ha incorporado la sustracción de materia litigiosa como un modo de finalizar el proceso.

Otro gran cambio es el referente a los recursos, más allá de la denominación, pues a partir de su entrada en vigencia los recursos se concederán con efecto suspensivo o no suspensivo y trámite inmediato o diferido. En el anteproyecto, en el principio general se establece que los recursos contra las sentencias definitivas se concederán con efecto suspensivo y trámite inmediato, salvo pocas excepciones y las que se dicten antes de la sentencia de mérito; el recurso se concede con efecto no suspensivo y trámite diferido, con pocas excepciones.



Cuatro tipos de procesos

En el libro segundo, denominado Parte Especial, el gran cambio que se advierte es que desaparece la clasificación de procesos de conocimiento, sumarios y sumarísimos; ahora existen cuatro tipos de procesos: a) proceso ordinario por audiencia, b) proceso abreviado, c) procesos urgentes y d) procesos especiales.

En el proceso abreviado tramitan las siguientes causas: curatela, materia de vecindad, medianería y locaciones, autorización para ejercer actos jurídicos, pretensiones de derecho individual de consumo, pretensiones posesorias, demandas cuyo capital reclamado no exceda los 50 juez.

En los procesos especiales tenemos el declarativo de certeza, copia y renovación de títulos, desalojo, limitación de la capacidad jurídica, monitorio y ejecutivo.

Los procesos urgentes están previstos para tratar amparo contra particulares y medidas autosatisfactivas.

Todas las demás cuestiones que no se han detallado en los procesos particulares tramitarán por el proceso ordinario por audiencia.

El sistema de oralidad que se enunció en el título preliminar se lleva a práctica en el proceso ordinario por audiencia, que cuenta con dos grandes momentos, uno denominado audiencia preliminar; la característica que tiene el anteproyecto, a diferencia del de otras provincias que lo han regulado, es que el juez oirá a las partes en la “exposición del caso”. Luego fija definitivamente el objeto del proceso y los hechos a probar, y abre la causa a prueba y determina la fecha de la audiencia final, que debe celebrarse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días. La audiencia final también se debe celebrar con la presencia del juez; será videograbada, excepto en el momento de la conciliación; terminada la recepción de las pruebas, las partes alegarán verbalmente, alegato que no podrá ser sustituido por el escrito. Posteriormente, el juez, de ser posible, dicta pronunciamiento en el acto. Las características de estas dos audiencias se basan en que el juez no puede delegar la función bajo pena de nulidad absoluta.

Con respecto al proceso abreviado, la impronta que contiene es que la presentación se efectuará por medio de formularios, más allá de si el profesional desea realizarlo de la forma que lo venía haciendo. Por su naturaleza, los plazos son muy breves, de tres y cinco días. El procedimiento cuenta con limitaciones para que, justamente, se pueda cumplir “la abreviación del proceso”, así no es admisible la reconvención, las excepciones y defensas se resuelven con la sentencia, los testigos no pueden ser más de tres, no procede los alegatos, y se realiza una única audiencia final. La sentencia debe dictarse en un plazo no mayor a los diez días.

En relación con los procesos especiales, se destacan el desalojo; aquí, quien pretenda el desalojo puede optar por la vía del proceso abreviado o por el proceso monitorio. También se regula el denominado anticipo de desalojo para los casos en que se dirija contra intrusos o se trate de la causa de falta de pago o vencimiento del contrato.

Otro capítulo de los procesos especiales es el que novedosamente se ha denominado “Proceso sobre la limitación de la capacidad de las personas”, proceso en que tiene una participación muy activa el juez y el cuerpo interdisciplinario que deberá expedirse con precisión sobre más de diez aspectos que el Código especifica y que son la base sobre la cual el juez sentenciará.

Otra gran novedad del anteproyecto es el proceso monitorio, que de las distintas clases de monitorio que existen en la doctrina y legislación, Corrientes ha adoptado el monitorio documentado, excluyendo de este tipo de proceso expresamente el trámite del pago de una obligación instrumentada mediante los títulos valores previstos en el CCC y las leyes especiales; también se excluyó el pago de una obligación dineraria de cualquier importe, líquida o fácilmente liquidable, determinada, vencida y exigible no instrumenta en un título ejecutivo; estos dos supuestos tramitarán por el proceso ejecutivo.

Esta clase de proceso también se puede presentar en los formularios que oportunamente establezca el Superior Tribunal de Justicia. El juez realizará un examen preliminar, si considera que se deben precisar algunas cuestiones, concede un plazo de cinco días para subsanar, luego dicta la sentencia monitoria y el requerido en un plazo de diez días podrá cumplir la sentencia monitoria, interponer una “demanda de oposición”; de admitir el juez esta demanda, tramitará por el proceso abreviado. De no existir oposición por parte del requerido, el funcionario certificará que la condena monitoria tiene carácter de título ejecutivo judicial.

En relación con el proceso ejecutivo, la novedad consiste en que se ha eliminado el mandamiento de ejecución y pago, y se incorporó la notificación por medio de cédula, en la que se le hará saber que el pago deberá efectuar en el banco para depósitos judiciales; se dispondrá el embargo ejecutivo sobre los bienes del deudor.

En el libro tercero se desarrolla el procedimiento de ejecución de sentencia de tribunales argentinos y extranjeros, así también lo referente a las liquidaciones de bienes, destacando en este libro lo referente a la subasta electrónica.

En el libro cuarto se normativizó lo referente al proceso sucesorio, adaptándose el procedimiento a lo establecido en el Código Civil y Comercial de manera clara y sencilla para que el profesional comprenda cómo se desarrolla el proceso.

Arbitraje

En el último libro, el arbitraje. En este aspecto se ha tomado como fuente las normas internacionales vigentes en la materia y las conclusiones de los eventos científicos, lo que hacen que sea el único Código que tenga regulado de esa forma y podría convertir a Corrientes en sede de los arbitrajes del país por su moderna regulación.