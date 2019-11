Suman 17 las muertes y más de 100 los heridos por la represión en Bolivia

Al menos 17 muertes y más de 100 heridos causaron las brutales represiones a tiros de policías y militares contra manifestantes que apoyan al ex presidente Evo Morales en Bolivia. La cifra fue denunciada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien además alertó sobre un “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza”. En las próximas horas las cifras podrían aumentar.

Siete manifestantes murieron y un octavo agonizaba ayer luego de que soldados y policías reprimieron a tiros una marcha de productores de coca, partidarios del ex presidente Evo Morales en Cochabamba, en el centro de Bolivia.

“Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días”, indicó la ex presidenta chilena.

En tanto, el representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo además que otros 115 manifestantes resultaron heridos y 110 fueron detenidos en los disturbios de ayer, que fue la jornada más violenta hasta ahora desde la renuncia y salida del país de Morales.

Cox había dicho que los muertos habían sido ocho, pero aclaró que hay siete fallecidos confirmados y otro al borde de la muerte.

Además, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, firmó un decreto para eximir a los militares de cualquier tipo de responsabilidad penal en medio de las protestas que convulsionan al país, tras la salida de Evo Morales de su cargo.

La policía dijo que los manifestantes llevaban armas de fuego y objetos contundentes y que arrojaron bombas molotov a soldados y policías durante lo que describió como “enfrentamientos”, y agregó que hubo varios heridos entre las fuerzas de seguridad.

Cox, que visitó el lugar de la refriega, dijo que no se trató de un enfrentamiento y que los fallecidos tenían impactos de bala que se cree provinieron de las fuerzas del orden.

“No ha existido un enfrentamiento, ha sido una arremetida de fuerzas policiales y militares en contra de la población civil”, fue una de la conclusiones de Cox, que precisó que “se han incumplido protocolos” y estándares de seguridad internacionales.

