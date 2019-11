Enzo Pérez trabajó diferenciado pero llegaría para el juego final

El mediocampista de River Plate Enzo Pérez realizó ayer tareas de recuperación por su lesión en el hombro izquierdo, aunque sería de la partida el sábado ante Flamengo, de Brasil, en Lima, Perú, por la final de la Copa Libertadores de América.

El ex Benfica de Portugal se lesionó durante la victoria sobre Estudiantes de Buenos Aires (2-0), en la semifinal del pasado jueves por la Copa Argentina en Córdoba, y si bien continúa con un plan de recuperación, fuentes del cuerpo médico de River indicaron que podrá estar entre los once titulares en Lima.

El mediocampista “millonario” terminó el partido con mucho dolor en la zona y casi sin poder mover el brazo izquierdo, pero rápidamente se comunicó que la lesión no era grave. El golpe que sufrió Enzo Pérez fue amortiguado por el brazo y por eso no se generó una lesión más grave.

Por otro lado, el plantel se entrenó en la mañana de la víspera en el estadio Monumental. La práctica se dividió entre los que fueron titulares y suplentes: los primeros realizaron trabajos regenerativos y los segundos jugaron un amistoso contra la Reserva, a puertas cerradas.

Los futbolistas más destacados que sumaron minutos en el campo fueron Lucas Pratto, Ignacio Scocco y Juan Fernando Quintero, que en principio irán al banco de suplentes, siendo hombres importantes en la consagración continental del pasado año contra Boca.

De hecho, la idea del entrenador, Marcelo Gallardo, es salir con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré.

River descansará este domingo y el lunes regresará al trabajo en el predio de Ezeiza, mientras que el miércoles viajará a Lima.

En suelo peruano, la delegación se alojará en el hotel Swissotel del barrio Miraflores y practicará en las