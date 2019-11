Entraron en la casa de un ex legislador y robaron unos 3 millones y medio de pesos

En Ituzaingó, el sábado a la siesta, se produjo un millonario robo, donde delincuentes se llevaron dólares, euros y joyas, por un valor superior a los 3 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia radicada ante la Comisaría Primera de esa ciudad.

Cerca de las 15, la víctima afirmó haber regresado a su casa del barrio Belgrano, de la cual se había ausentado alrededor de las 12 del mediodía.

Afirmó en sede policial que le llamó la atención que el o los delincuentes se hayan dirigido directamente a la habitación donde estaba el dinero.

La denuncia fue radicada por María Escobar, esposa del ex senador radical, Juan José Ayala, quien brindó detalles sobre el delito ocurrido en su propiedad.

Aprovechando que el matrimonio no estaba, el o los ladrones entraron en la casa a través de un ventanal ubicado en la planta alta.

Precisaron que violentaron la cerradura de la abertura que da hacia una terraza para meterse hacia el interior del inmueble.

El robo fue perpetrado en el transcurso de esas tres hora que van desde las 12 a las 15, por lo cual los investigadores ya interrogaron a los vecinos y eventuales testigos que pudieran haber visto algo.

Lo que no pasó inadvertido fue que el o los ladrones tenían conocimiento previo de dónde estaban los valores.

Fueron directamente a la habitación matrimonial donde comenzaron a revolver y desparramar cosas.

Entre las prendas de vestir de la denunciante encontraron los billetes de moneda extranjera, además de valiosas joyas de oro.

En total describieron que se llevaron 50 mil dólares, así como otros billetes en euros así como anillos, cadenitas y demás alhajas, todas en oro y plata.

La Comisaría Primera de Ituzaingó trabaja con la investigación de lo ocurrido con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Fiscalía.

Se tomaron muestras y llevó a cabo una delicada labor de peritaje a fin de tomar muestras y analizar patrones de conducta delictiva, lo cual puede conducir hacia el esclarecimiento.

Hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas y analizaban posibles sospechosos.