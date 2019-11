Muerte de Octavio: esta semana se conocerán los resultados toxicológicos

El abogado querellante Guillermo Escalante reveló ayer en relación con el avance de la causa de la enigmática muerte de Octavio Ortmann que esta semana surgirán novedades con respecto a los resultados de los estudios toxicológicos realizados a los jóvenes que estuvieron en el lugar la madrugada del 3 de noviembre pasado.

El adolescente de 16 años había caído desde un edificio céntrico.

Además Escalante fue tajante al ratificar que “la combinación entre menores y alcohol es letal”, remarcó, al tiempo que insistió en que aún restan obtenerse otros elementos probatorios.

Explicó que otro de los puntos a dilucidar es el hecho de conocer si entró o no otra persona al edificio la aciaga madrugada de su muerte.

“La familia quiere saber qué fue lo que sucedió en verdad con su hijo”, destacó el abogado ante Canal 13.

Octavio tenía 16 años, era estudiante del Colegio Nacional y jugador de básquet en el club San Martín de Corrientes. Falleció alrededor de las 6.30 del 3 de noviembre último al caer del balcón de un departamento del cuarto piso del edificio Breñales, ubicado por calle Moreno 1767 de esta ciudad.

Aún hasta el momento existen muchos puntos oscuros en la causa que de a poco van dilucidándose.

Explicó además que “hasta el momento no hay responsables por la muerte de Octavio” y ratificó que las cámaras de seguridad y el testimonio de los demás compañero son coincidentes en cuanto a que al momento de la caída el adolescente estaba solo en el balcón.

Soledad

Algo que causó gran confusión en relación con el hecho es que por las redes sociales en un primer momento se dijo que la caída fue ocasionada por la pelea con otro adolescente.

“En principio está confirmado que los menores no estaban con Octavio en el momento de la caída”, sostuvo Escalante en relación con ese punto.

“Por las filmaciones que vimos ellos no estaban en el departamento”, planteó.

“Aportó algunos datos que después de su testimonial pudimos corroborar, como ser la entrada de los chicos al edificio”, resaltó además.

Por otra parte, se espera el informe de los peritos sobre los celulares analizados y del examen toxicológico al cuerpo del joven fallecido.

En cuanto al teléfono señaló que estuvo muy dañado por la caída y que si bien lo mandaron a reparar, hasta el momento no pudieron ingresar ya que tenía patrón de seguridad que sólo Octavio conocía.

“Estamos conformes con la investigación, cada paso que da la justicia estamos presentes y se nos informa”, señaló Escalante.